元氣最愛問／25至44歲 青壯年心理危機攀高峰

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
單身、處於社會孤立的青壯年男性，深受「毒性男性文化」影響，是心理危機的高風險群。圖／123RF
據衛福部最新統計，自殺已連續多年位居25至44歲青壯年族群的十大死因之一，去年更攀升至第二位。這個理應是人生中最富有活力與潛力的階段，為何卻成為心理危機的高風險期？台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森教授分析，男性自殺者深受「毒性男性文化」影響，女性自殺者的原因則較多元。

單身、處於社會孤立 青壯男性最難開口求助

張書森提到，去年一項針對138位25至44歲青壯族群的自殺個案相關因素的研究分析，其中男女比率各占一半，研究的結果顯示，男性自殺者中有8成處於未婚狀態，且高達3至4成在生前與親友斷絕聯繫，長期處於社會孤立的狀態。由於社會連結具有心理保護作用，但當連結全都斷鏈，卻又難以主動求助時，就容易發生憾事。

台灣男性對外求救的機制偏弱，「在西方社會，人們會自然地說『I got a support』（我得到了支持）；但在台灣，我們很少聽見這樣的表達。」張書森指出，這種差異尤其反映在青壯年男性身上，深受社會期待束縛，往往難以啟齒求助，背後凸顯的是根深蒂固的「毒性男性文化（toxic masculinity）」。

張書森說，亞洲社會普遍要求男性「不能示弱」、「凡事靠自己」，雖然強調男性要獨立與堅強，但無形中也剝奪了男性尋求支持的權利。相較之下，女性的自殺成因較為多元，顯示性別角色對心理健康的影響截然不同。

親友身心困擾急救術 心理CPR：傾聽給鼓勵

當親友、同事出現身心困擾時，應該如何協助？張書森表示，去年台灣引進適合一般民眾學習的「心理健康急救」方案，其核心的觀念就是「心理CPR」，口訣則是簡單又溫暖的「傾，聽，給鼓勵」。

傾：主動靠近。當人陷入困境時，往往難以主動求助。此時旁人要主動伸出援手，先觀察對方是否有焦慮、憂鬱或藥物濫用等問題。

聽：專注傾聽。面對當事人的消極言語，不必急於給建議，而是耐心聆聽5分鐘。這短短5分鐘的傾聽，往往能給予最大的支持，成為轉危為安的關鍵。

給鼓勵：給予支持與資訊，鼓勵當事人尋求專業或非專業的協助。

疫情期間自殺率下降 有人「陪伴」可降低風險

值得注意的是，在COVID-19疫情最嚴峻的2020至2021年間，台灣整體自殺率略有下降，尤其青壯年族群最為明顯。張書森指出，這可能與人們待在家中的時間變長有關，使得有自殺念頭者較難付諸行動，顯示「身邊有人」是重要的保護因子。

「我自己曾經是精神科醫師，深知自殺是多重原因導致的結果，並非受疾病影響。」張書森強調，心理健康問題不分性別、年齡、職業，應建立一個友善求助的環境，讓每個人都知道：困難時，有權利尋求幫助。

目前台北市中正區、萬華區、文山區、北投區、信義區與南港區設有6處社區心理衛生中心，提供隱私、溫馨的諮商環境，以及多元的心理衛教活動，讓市民面對困境時「找得到、用得到」。

此外，「1925依舊愛我」安心專線，可以在第一時間提供心理支持，當親友不知道如何幫助當事人的時候，也可以打這支專線求助，幫助有需要的人接觸專業資源。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

族群 疫情 風險 性別 憂鬱

自殺高居青壯年死因第二 張書森： 破除「 只能靠自己」的毒性 文化，建立友善求助環境

