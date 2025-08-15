聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／贏在自在獨立 重拾過往樂趣

聯合報／ 文／汪采緹（中市南屯）
走出去，不但能與社會連結，更能達到活躍好學的目標。圖／汪采緹提供
走出去，不但能與社會連結，更能達到活躍好學的目標。圖／汪采緹提供

退休宛如告別江湖，人生下半場，我們無須再為職業忙碌，無須再為升遷汲汲營營，擁有更多的自由時間，我想做自己有興趣的體驗活動。根據雷達圖，我最強的分數是「自在獨立」，最需要加強的是「社會連結」和「活躍好學」。

社會連結部分，我參加靜態和動態的兩個社團。加入佛學禪修社團已半年多，每周去精舍上法師的佛學課，親近正法，學習靜坐，閱讀金剛經，讓心沉靜下來；其次是加入登山社團，每周安排兩次登山或露營的活動，認識來自不同領域、興趣一致的山友，大家一起沉浸在山林之中，享受汗水淋漓的快感。

活躍好學部分，我延續過去的興趣──寫作和寫書法。今年7月，我參加文化局舉辦的詩和小說的寫作營隊，和一群年輕人一起上課，發現長江後浪推前浪，真是開心。

9月開學，若有機會，也想嘗試到大學旁聽文學寫作課；現在也開始進行生命書寫，有機會就參與投稿。再來，想把珍藏30幾年的全套書法字帖，全部臨摹一遍，這是我多年的興趣，一直無暇「享受其中」。

我要趁著退休，身體還能動的時光，好好享受人生。目前正嘗試規畫到大陸雲南旅居一個月，到處走走看看，走出去，世界就是你的學習場、體驗場；走出去，不但能與社會連結，更能達到活躍好學的目標。

人生 山友

延伸閱讀

小小主播營登場 新北淡水鄧公國小學童體驗媒體識讀

影／新竹縣國中寫作班邁入第三年 培養學生多元閱讀素養

寫出生活溫度 賢庵國小才女薛洣樂勇奪全國作文賽特優

看不見的他寫出光 獲台灣房屋親情文學獎首獎

相關新聞

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、...

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

元氣最愛問／25至44歲 青壯年心理危機攀高峰

據衛福部最新統計，自殺已連續多年位居25至44歲青壯年族群的十大死因之一，去年更攀升至第二位。這個理應是人生中最富有活力...

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

林靜芸用心陪伴 林芳郁「醒了過來」 照顧者也要顧好自己

同為失智照顧者，整形外科醫師林靜芸和時尚造型專家林葉亭在「二○二五失智照護永續論壇」中，說明陪伴的重要，單純的陪伴能改善...

健康你我他／贏在自在獨立 重拾過往樂趣

退休宛如告別江湖，人生下半場，我們無須再為職業忙碌，無須再為升遷汲汲營營，擁有更多的自由時間，我想做自己有興趣的體驗活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。