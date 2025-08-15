健康你我他／贏在自在獨立 重拾過往樂趣

退休宛如告別江湖，人生下半場，我們無須再為職業忙碌，無須再為升遷汲汲營營，擁有更多的自由時間，我想做自己有興趣的體驗活動。根據雷達圖，我最強的分數是「自在獨立」，最需要加強的是「社會連結」和「活躍好學」。

社會連結部分，我參加靜態和動態的兩個社團。加入佛學禪修社團已半年多，每周去精舍上法師的佛學課，親近正法，學習靜坐，閱讀金剛經，讓心沉靜下來；其次是加入登山社團，每周安排兩次登山或露營的活動，認識來自不同領域、興趣一致的山友，大家一起沉浸在山林之中，享受汗水淋漓的快感。

活躍好學部分，我延續過去的興趣──寫作和寫書法。今年7月，我參加文化局舉辦的詩和小說的寫作營隊，和一群年輕人一起上課，發現長江後浪推前浪，真是開心。

9月開學，若有機會，也想嘗試到大學旁聽文學寫作課；現在也開始進行生命書寫，有機會就參與投稿。再來，想把珍藏30幾年的全套書法字帖，全部臨摹一遍，這是我多年的興趣，一直無暇「享受其中」。

我要趁著退休，身體還能動的時光，好好享受人生。目前正嘗試規畫到大陸雲南旅居一個月，到處走走看看，走出去，世界就是你的學習場、體驗場；走出去，不但能與社會連結，更能達到活躍好學的目標。

