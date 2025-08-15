聽新聞
自律神經失調與壓力調適
身心伸展練習
主講：台大醫院精神醫學部教授陳錫中
台大醫院物理治療中心治療師賴聖文
時間：8月18日（一）下午2時至4時
地點：台大醫院兒童醫療大樓B1視聽講堂
台北市中正區中山南路8號
洽詢：02-2356-2114
血糖X慢老力講座
營養力重啟：吃出抗老代謝力
運動力啟動：動出肌力與腦力的雙重年輕
主講：營養師李婉萍、運動專家田玉笛、營養師李軒
時間：9月6日下午2時到4時
地點：犇亞商務中心201室
台北市松山區復興北路99號
洽詢：02-8692-5588轉5616、5871
