受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔說，行政院在4月表示，將在5450億特別預算中編列200億元，優先用在藥品價格調整等穩定用藥措施。衛福部長邱泰源表示，穩定藥品供應目前已有四大策略，包括強化供應預警、提升藥品儲備、確保藥價合理、鼓勵在地生產，確保民眾用藥權益，目前在5450億特別預算中，應就是編列200億元，用於穩定用藥措施。本報資料照片
美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30％，不能輕忽長期影響。立法院衛環委員會今質詢時，國民黨立委廖偉翔說，人民最擔心缺藥，現在跨國藥廠在專利期內的藥價調漲，似乎是勢在必行，萬一健保藥價無法調整，衛福部必須因應。

廖偉翔說，7月底川普致函十七家主要藥商企業，強硬要求擴大「最惠國價格」政策至涵蓋所有醫療補助計畫用藥，並在60天內實質降低藥價，也就是在今年9月底之前，美國境內藥價要有感調降，造成全球各大藥廠也可能在其他國家市場彌補利潤，如採取個別市場提高價格策略。但對於市場規模較小的台灣來說，藥價顯然面臨調漲。

廖偉翔指出，行政院4月表示，將在5450億特別預算中編列200億元，優先用在藥品價格調整等穩定用藥措施，但立法院所通過的附帶決議，挹注健保基金預算數不得低於各期預算總數12%，總數為654億元，而特別條例實施期間為3年，衛福部是否保證第一年至少編列不得低於250億經費挹注健保基金。

衛福部長邱泰源說，關於穩定藥品供應目前已有四大策略，包括強化供應預警、提升藥品儲備、確保藥價合理、鼓勵在地生產，確保民眾用藥權益，目前在5450億特別預算中，應就是編列200億元，用於藥品價格調整等穩定用藥措施。

衛福部食藥署長姜至剛說，為避免藥品短缺，並能均分藥品到病人身上，未來會建置智慧導入平台，將會修「藥事法」第27之3條，當藥品短缺時，行政機關可以介入調控，屆時請立法院支持。

去年7月針對生物相似藥提供獎勵政策，降低健保藥費支出，健保署在今年8月1日實施學名藥獎勵政策，有15個成分學名藥化療藥物，共計100個品項，適應症包括乳癌、肺癌、腸癌等，未來醫療院所開立時，每張處方可得到150點獎勵，希望將學名藥占率從43％提升至70％ 。

不過，日本學名藥政策設定80%以上使用率，2024年底，學名藥普及率已達到 79 %以上。健保署長石崇良說，去年試辦醫師開立生物相似藥獎勵計畫，占率從7%升至12%，今年8月起擴大至癌症化療的學名藥，明年1月將再納入所有癌症用藥的學名藥，目標3年內讓學名藥市占率達70%、生物相似藥達30%，將會持續努力。

