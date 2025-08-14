社會光明面報導獎 中央社「雅斯敏尋親」獲平面優等

快訊

中央社／ 台北14日電

社會光明面新聞報導獎今天揭曉，中央通訊社製作「雅斯敏尋親」獲平面媒體類優等，紀錄自幼遭非法送養國外的雅斯敏睽違半世紀返台，走訪新北、新竹等地尋找生父、生母的過程。

「雅斯敏尋親」專題由中央社駐布魯塞爾記者與在台灣的記者合力製作，描述自幼遭非法送養國外的比利時婦人雅斯敏睽違近半世紀，重返出生地台灣，尋找生父、生母線索，中央通訊社採訪團隊陪伴走訪新北、新竹與南投等地，試圖透過DNA檢驗與現地回溯撿拾蛛絲馬跡，過程中也感受台灣人的熱情與溫暖。

中央通訊社副社長兼總編輯陳正杰表示，雅斯敏尋親的決心感動了許多人，包括政府駐比利時代表處的外交官，因此她的台灣之行得到多方的幫助，中央社很高興有這個機會報導此事，儘管尋親的目標並未達成，但希望雅斯敏在返鄉的過程中得到一些安慰，也希望這個報導對與參與其中的人士而言，是個鼓勵和肯定。

今年得獎作品亮點豐富，「人間福報」的「王建民大聯盟初登板20周年─尋找下一個王建民？」專題，首次有體育新聞報導入圍並獲佳作，回顧王建民20年前在大聯盟的首度亮相，並探討台灣職棒及棒球選手培育現況；特優由「聯合報」的「升溫危機─北漂的埃及斑蚊」奪得，關注登革熱防治與公共健康議題。

電視媒體組特優作品「創紀錄！腦麻兒小比『登玉山』」記錄腦性麻痺患者挑戰極限的感人故事；廣播媒體組特優「世代交換所：青年返鄉」深入探討青年返鄉創業與社區參與的價值；學生組優等作品中，世新大學「雙手推夢想！身障夫妻帶團 挑戰騎車划舟」及中正大學「雙視共融：翻開閱讀新視界」，皆展現年輕世代對社會弱勢群體的關注與實踐。

頒獎典禮將於28日下午2時在台北生技園區多功能廳舉行。

青年 患者 身障 夫妻 中央社 登革熱 埃及斑蚊 腦性麻痺 中央通訊社

