快訊

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

聯合新聞網／ 綜合報導
長期菌相失衡不只影響消化與營養吸收，還可能透過腸腦軸影響情緒與專注力，並與肥胖、糖尿病、慢性發炎、免疫失調、神經退化性疾病等一系列慢性病相關。 示意圖／ingimage
長期菌相失衡不只影響消化與營養吸收，還可能透過腸腦軸影響情緒與專注力，並與肥胖、糖尿病、慢性發炎、免疫失調、神經退化性疾病等一系列慢性病相關。 示意圖／ingimage

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

李思賢特別憂心人工甜味劑，例如三氯蔗糖與阿斯巴甜。研究顯示，只需極少量就能殺死超過一半的腸道好菌，並促使壞菌如大腸桿菌、念珠菌大量繁殖。菌群失衡會讓血糖調節功能下降，即使沒有攝取真正的糖分，身體仍會進入容易肥胖與胰島素阻抗的狀態。此外，人工甜味劑還能活化腸道的甜味受體，使黏膜氧化壓力升高、緊密連接蛋白減少，進一步引發「腸漏症」。當腸道屏障受損，未完全消化的食物分子及細菌可能進入血液與淋巴系統，導致全身性慢性發炎。

除了人工甜味劑，其他加工食品添加物同樣危險。反式脂肪雖已在多國禁用，但部分餅乾、奶精、速食仍可能殘留，不僅破壞腸道屏障，還會引起全身性發炎。乳化劑則會損害腸道黏液層，削弱第一道防線，讓壞菌容易入侵，造成慢性低度發炎。常見於零食與便利食品中的麥芽糊精、高果糖玉米糖漿、羧甲基纖維素等，若與其他添加物疊加，會形成「多重菌相破壞力」，進一步壓制好菌、餵養壞菌。防腐劑如苯甲酸鈉、亞硝酸鹽，也會無差別殺死腸內菌群。

長期菌相失衡不只影響消化與營養吸收，還可能透過腸腦軸影響情緒與專注力，並與肥胖、糖尿病、慢性發炎、免疫失調、神經退化性疾病等一系列慢性病相關。李思賢提醒，飲食選擇不能只看熱量、糖與脂肪，還必須檢視成分表，警惕隱藏的添加物危害。

他建議回歸原型食物，採取「80%天然、20%可接受加工」的原則，盡量避免複雜加工的組合型食品。如果已出現腸胃不適、過敏、體重難降、睡眠差等狀況，除了補充益生菌，也應及早移除飲食中的隱性破壞因子，讓腸道菌相恢復平衡，從根本改善健康。

糖尿病 防腐劑 益生菌 反式脂肪

延伸閱讀

數羊、換枕頭還是睡不著？ 研究發現原來失眠跟腸道菌種有關

台灣大腸癌亞洲居冠 久坐不動、飲食都是成因…醫師推5招預防

醫師激推這碗「超級澱粉」：穩定血糖還可顧肝護腸道

生吃蔬菜會傷腸胃嗎？專家教你4招兼顧營養與腸道舒適

相關新聞

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、...

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

影／10次揮棒只有3次能成功！彭政閔為脊椎損傷球迷圓夢 鼓勵正面思考

「10次揮棒大概只有3次能成功，希望妳也能用正面思考面對人生」職棒傳奇球星彭政閔今天專程前往台中市洲際棒球場，和一位每天...

兒少自殺人數逐年增加 專家示警：憂鬱傾向取代家庭問題成最大警訊

立法院厚生會去年6月成立「兒少權益委員會」，今天舉行首次會議，為兒少權益政策的現況與未來發展提出建言與指導。兒少權益委員...

康軒文教集團推「夏日熱血跑」 以路跑迎戰高溫

今年酷暑難耐，康軒文教集團逆勢而行，在7月14日到8月13日舉辦為期一個月的線上路跑活動「2025康軒＆康橋夏日熱血跑」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。