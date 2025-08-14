無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢在臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

李思賢特別憂心人工甜味劑，例如三氯蔗糖與阿斯巴甜。研究顯示，只需極少量就能殺死超過一半的腸道好菌，並促使壞菌如大腸桿菌、念珠菌大量繁殖。菌群失衡會讓血糖調節功能下降，即使沒有攝取真正的糖分，身體仍會進入容易肥胖與胰島素阻抗的狀態。此外，人工甜味劑還能活化腸道的甜味受體，使黏膜氧化壓力升高、緊密連接蛋白減少，進一步引發「腸漏症」。當腸道屏障受損，未完全消化的食物分子及細菌可能進入血液與淋巴系統，導致全身性慢性發炎。

除了人工甜味劑，其他加工食品添加物同樣危險。反式脂肪雖已在多國禁用，但部分餅乾、奶精、速食仍可能殘留，不僅破壞腸道屏障，還會引起全身性發炎。乳化劑則會損害腸道黏液層，削弱第一道防線，讓壞菌容易入侵，造成慢性低度發炎。常見於零食與便利食品中的麥芽糊精、高果糖玉米糖漿、羧甲基纖維素等，若與其他添加物疊加，會形成「多重菌相破壞力」，進一步壓制好菌、餵養壞菌。防腐劑如苯甲酸鈉、亞硝酸鹽，也會無差別殺死腸內菌群。

長期菌相失衡不只影響消化與營養吸收，還可能透過腸腦軸影響情緒與專注力，並與肥胖、糖尿病、慢性發炎、免疫失調、神經退化性疾病等一系列慢性病相關。李思賢提醒，飲食選擇不能只看熱量、糖與脂肪，還必須檢視成分表，警惕隱藏的添加物危害。

他建議回歸原型食物，採取「80%天然、20%可接受加工」的原則，盡量避免複雜加工的組合型食品。如果已出現腸胃不適、過敏、體重難降、睡眠差等狀況，除了補充益生菌，也應及早移除飲食中的隱性破壞因子，讓腸道菌相恢復平衡，從根本改善健康。

