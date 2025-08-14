快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

聽新聞
0:00 / 0:00

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

聯合報／ 記者林媛玲/台北即時報導
聯合報記者鄭朝陽、陳雅玲、蔡維斌、林媛玲等15人製作的「升溫危機─北漂的埃及斑蚊」拿下平面類媒體類的特優，也是該獎項的首獎。圖／聯合知識庫提供
聯合報記者鄭朝陽、陳雅玲、蔡維斌、林媛玲等15人製作的「升溫危機─北漂的埃及斑蚊」拿下平面類媒體類的特優，也是該獎項的首獎。圖／聯合知識庫提供

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、陳雅玲、蔡維斌、林媛玲等人製作「升溫危機─北漂的埃及斑蚊」拿下平面媒體類的特優首獎，另「扭轉高齡化社會下的公廁文化」專題追蹤報導獲得佳作。

人間福報「王建民大聯盟初登板20周年─尋找下一個王建民？」專題，則首次有體育新聞報導入圍並獲佳作。

台北市新聞記者公會理事長妙熙法師表示，社會光明面新聞報導獎一直強調新聞倫理與公共責任，今年看到媒體同仁從不同角度發掘社會正向力量，不論是關懷弱勢、環境議題，文化、體育領域，都呈現出新聞專業的深度與溫度。

評審主委黃肇松表示，本屆最大亮點是參賽件數近300件創新高，且作品呈現多元廣泛，不僅限於好人好事善舉，專題報導、深度追蹤及創新題材皆有代表性。評選過程採合議制，各組委員對作品標準與原則達成共識，禁得起外界檢驗，得獎作品充分展現社會光明面各種角度與核心元素。

今年聯合報由鄭朝陽等15人製作的「升溫危機─北漂的埃及斑蚊」奪得特優首獎，另鄭朝陽等9人以「扭轉高齡化社會下的公廁文化」專題追蹤報導拿下佳作。而《人間福報》「王建民大聯盟初登板20周年─尋找下一個王建民？」專題，回顧王建民20年前在大聯盟的首度亮相，並探討台灣職棒及棒球選手培育現況也獲得佳作。

電視媒體組特優作品「創紀錄！腦麻兒小比「登玉山」」記錄腦性麻痺患者挑戰極限的感人故事；廣播媒體組特優「世代交換所：青年返鄉」深入探討青年返鄉創業與社區參與的價值；學生組優等作品中，世新大學「雙手推夢想！身障夫妻帶團 挑戰騎車划舟」及中正大學「雙視共融：翻開閱讀新視界」，皆展現年輕世代對社會弱勢群體的關注與實踐。

今年評審委員會由黃肇松擔任主任委員，另有王毓莉、莊伯仲、洪瓊娟、蔡念中、杜聖聰、賴祥蔚、黃葳威、莊克仁等傳播領域專家學者參與審查。今年頒獎典禮將於8月28日舉行，表彰並鼓勵媒體工作者的努力與貢獻。

114年社會光明面新聞報導獎得獎名單

◎平面媒體類-6名

特優 參賽單位：聯合報

作品名稱：「升溫危機-北漂的埃及斑蚊」追蹤報導

得獎人：鄭朝陽等15人

優等 參賽單位：中央通訊社

作品名稱：「雅斯敏尋親」

得獎人：田習如等11人

佳作 參賽單位：人間福報

作品名稱：「王建民大聯盟初登板20周年-尋找下一個王建民？」

得獎人：曾博群等5人

佳作 參賽單位：聯合報

作品名稱：「扭轉高齡化社會下的公廁文化」專題追蹤報導

得獎人：鄭朝陽等9人

佳作 參賽單位：工商時報

作品名稱：「擦亮信託神燈 守護所信所託」

得獎人：陳衣怜等12人

佳作 參賽單位：東森新媒體ETtoday

作品名稱：「AI詐騙時代來臨」

得獎人：陳詩璧等4人

公廁 青年 患者 身障 夫妻 高齡化 埃及斑蚊

延伸閱讀

棒球／林家正落腳獨立聯盟 王建民昔重返大聯盟跳板

MLB／鄧愷威大聯盟初先發 過來人王建民給建議：別讓出機會

中職／7局才等到王建民解除任務 魏碩成自己也吃驚

中職／恨不得投完整場…鄭浩均想拒絕王建民的「賴皮」理由

相關新聞

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、...

康軒文教集團推「夏日熱血跑」 以路跑迎戰高溫

今年酷暑難耐，康軒文教集團逆勢而行，在7月14日到8月13日舉辦為期一個月的線上路跑活動「2025康軒＆康橋夏日熱血跑」...

醫院也能K歌！三總設迷你KTV包廂引發熱議 路過隨時歡唱有助紓壓

醫院也有KTV？沒有看錯，迷你KTV包廂近年風行，位於內湖的三軍總醫院最近也裝置了一台，在地下室一樓美食廣場，民眾和醫護...

上海增列為屈公病風險地區 疾管署曝疫情 暫不調整國際旅遊建議

中國大陸廣東屈公病疫情累計逾9000例病例，並有向外擴散趨勢。目前大陸將廣西、浙江增列為屈公病流行風險1類地區，上海、江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。