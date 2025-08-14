社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、陳雅玲、蔡維斌、林媛玲等人製作「升溫危機─北漂的埃及斑蚊」拿下平面媒體類的特優首獎，另「扭轉高齡化社會下的公廁文化」專題追蹤報導獲得佳作。

人間福報「王建民大聯盟初登板20周年─尋找下一個王建民？」專題，則首次有體育新聞報導入圍並獲佳作。

台北市新聞記者公會理事長妙熙法師表示，社會光明面新聞報導獎一直強調新聞倫理與公共責任，今年看到媒體同仁從不同角度發掘社會正向力量，不論是關懷弱勢、環境議題，文化、體育領域，都呈現出新聞專業的深度與溫度。

評審主委黃肇松表示，本屆最大亮點是參賽件數近300件創新高，且作品呈現多元廣泛，不僅限於好人好事善舉，專題報導、深度追蹤及創新題材皆有代表性。評選過程採合議制，各組委員對作品標準與原則達成共識，禁得起外界檢驗，得獎作品充分展現社會光明面各種角度與核心元素。

今年聯合報由鄭朝陽等15人製作的「升溫危機─北漂的埃及斑蚊」奪得特優首獎，另鄭朝陽等9人以「扭轉高齡化社會下的公廁文化」專題追蹤報導拿下佳作。而《人間福報》「王建民大聯盟初登板20周年─尋找下一個王建民？」專題，回顧王建民20年前在大聯盟的首度亮相，並探討台灣職棒及棒球選手培育現況也獲得佳作。

電視媒體組特優作品「創紀錄！腦麻兒小比「登玉山」」記錄腦性麻痺患者挑戰極限的感人故事；廣播媒體組特優「世代交換所：青年返鄉」深入探討青年返鄉創業與社區參與的價值；學生組優等作品中，世新大學「雙手推夢想！身障夫妻帶團 挑戰騎車划舟」及中正大學「雙視共融：翻開閱讀新視界」，皆展現年輕世代對社會弱勢群體的關注與實踐。

今年評審委員會由黃肇松擔任主任委員，另有王毓莉、莊伯仲、洪瓊娟、蔡念中、杜聖聰、賴祥蔚、黃葳威、莊克仁等傳播領域專家學者參與審查。今年頒獎典禮將於8月28日舉行，表彰並鼓勵媒體工作者的努力與貢獻。

114年社會光明面新聞報導獎得獎名單 ◎平面媒體類-6名 特優 參賽單位：聯合報 作品名稱：「升溫危機-北漂的埃及斑蚊」追蹤報導 得獎人：鄭朝陽等15人 優等 參賽單位：中央通訊社 作品名稱：「雅斯敏尋親」 得獎人：田習如等11人 佳作 參賽單位：人間福報 作品名稱：「王建民大聯盟初登板20周年-尋找下一個王建民？」 得獎人：曾博群等5人 佳作 參賽單位：聯合報 作品名稱：「扭轉高齡化社會下的公廁文化」專題追蹤報導 得獎人：鄭朝陽等9人 佳作 參賽單位：工商時報 作品名稱：「擦亮信託神燈 守護所信所託」 得獎人：陳衣怜等12人 佳作 參賽單位：東森新媒體ETtoday 作品名稱：「AI詐騙時代來臨」 得獎人：陳詩璧等4人

