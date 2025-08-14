內政部公布1091處海嘯避難場所　消防防災APP可查詢

俄羅斯7月30日發生規模8.7地震引發海嘯，台灣曾發布海嘯警報。內政部今天說，全國共有1091處海嘯避難場所，已在全民防災e點通、消防防災APP等處介接圖資，民眾可查詢住家是否為海嘯危險區以及最近的海嘯避難處所。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，由內政部次長吳堂安、消防署主秘張裕忠說明海嘯避難圖資。

吳堂安指出，鑑於日本宮崎縣去年8月8日發生規模7.1強震及南海海槽地震假想設定，交通部中央氣象署今年1月函修正「交通部中央氣象署海嘯資訊發布作業要點」，明定海嘯警報及警訊發布時機。

吳堂安表示，農業部漁業署、海洋委員會海巡署、內政部警政署及地方政府已規劃完成沿海單位海嘯疏散路線與場所，地方政府共認計1091處民眾海嘯避難場所，並納入全民防災e點通、消防防災APP及應變管理資訊雲端服務（EMIC）系統，供民眾及救災人員運用。

張裕忠說明，目前防災地圖的作業手冊中，有關海嘯的圖示有3種，「海嘯避難收容處所」是地方政府認定供民眾海嘯避難場所，「海嘯危險區域」是指該區域有海嘯侵襲潛勢，一個圓圈中標示「海」字則表示適用海嘯災害。

吳堂安指出，內政部會持續透過「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」工作經驗交流座談會，請地方政府依權責自行檢視避難（防災）地圖是否為最新版本並更新。

吳堂安說，近期消防署也將於9月17日至19日，在新北市及宜蘭縣辦理「國家防災日大規模震災/海嘯救災動員演練」，將動員國內救災人員與國際救援隊協同進行海嘯救災演練，強化面對海嘯的應變能力。

此外，內政部長劉世芳強調，地震無法預測，若造成海嘯影響範圍更廣，希望民眾可以藉參與演習，或下載並操作全民防災e點通與消防防災APP使用，全面提升災防意識。

