快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

內政部公布1091處海嘯避難場所　消防防災APP可查詢

中央社／ 台北14日電

俄羅斯7月30日發生規模8.7地震引發海嘯，台灣曾發布海嘯警報內政部今天說，全國共有1091處海嘯避難場所，已在全民防災e點通、消防防災APP等處介接圖資，民眾可查詢住家是否為海嘯危險區以及最近的海嘯避難處所。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，由內政部次長吳堂安、消防署主秘張裕忠說明海嘯避難圖資。

吳堂安指出，鑑於日本宮崎縣去年8月8日發生規模7.1強震及南海海槽地震假想設定，交通部中央氣象署今年1月函修正「交通部中央氣象署海嘯資訊發布作業要點」，明定海嘯警報及警訊發布時機。

吳堂安表示，農業部漁業署、海洋委員會海巡署、內政部警政署及地方政府已規劃完成沿海單位海嘯疏散路線與場所，地方政府共認計1091處民眾海嘯避難場所，並納入全民防災e點通、消防防災APP及應變管理資訊雲端服務（EMIC）系統，供民眾及救災人員運用。

張裕忠說明，目前防災地圖的作業手冊中，有關海嘯的圖示有3種，「海嘯避難收容處所」是地方政府認定供民眾海嘯避難場所，「海嘯危險區域」是指該區域有海嘯侵襲潛勢，一個圓圈中標示「海」字則表示適用海嘯災害。

吳堂安指出，內政部會持續透過「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」工作經驗交流座談會，請地方政府依權責自行檢視避難（防災）地圖是否為最新版本並更新。

吳堂安說，近期消防署也將於9月17日至19日，在新北市及宜蘭縣辦理「國家防災日大規模震災/海嘯救災動員演練」，將動員國內救災人員與國際救援隊協同進行海嘯救災演練，強化面對海嘯的應變能力。

此外，內政部長劉世芳強調，地震無法預測，若造成海嘯影響範圍更廣，希望民眾可以藉參與演習，或下載並操作全民防災e點通與消防防災APP使用，全面提升災防意識。

海嘯 民防 地震 地圖 警報 強震 內政部 吳堂安 劉世芳

延伸閱讀

今年國慶主視覺、小物韓國瑜選好了！內政部：簡單化、質感提升

病倒仍不忘防災...游顥竟遭罷團嘲諷 國民黨狠批：冷血無良知

修杰楷還原夏威夷遇海嘯驚魂 「一家人分散」被困2小時嚇壞了

俄羅斯8.8強震為何沒掀「巨獸級」海嘯？專家揭背後原因

相關新聞

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、...

康軒文教集團推「夏日熱血跑」 以路跑迎戰高溫

今年酷暑難耐，康軒文教集團逆勢而行，在7月14日到8月13日舉辦為期一個月的線上路跑活動「2025康軒＆康橋夏日熱血跑」...

醫院也能K歌！三總設迷你KTV包廂引發熱議 路過隨時歡唱有助紓壓

醫院也有KTV？沒有看錯，迷你KTV包廂近年風行，位於內湖的三軍總醫院最近也裝置了一台，在地下室一樓美食廣場，民眾和醫護...

上海增列為屈公病風險地區 疾管署曝疫情 暫不調整國際旅遊建議

中國大陸廣東屈公病疫情累計逾9000例病例，並有向外擴散趨勢。目前大陸將廣西、浙江增列為屈公病流行風險1類地區，上海、江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。