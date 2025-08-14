康軒文教集團推「夏日熱血跑」 以路跑迎戰高溫

今年酷暑難耐，康軒文教集團逆勢而行，在7月14日到8月13日舉辦為期一個月的線上路跑活動「2025康軒＆康橋夏日熱血跑」，鼓勵員工以運動迎戰高溫。活動吸引集團內超過半數員工參與，台灣、中國大陸及泰國三地的總報名人數達2708人，若在一個月內跑超過600公里，可拿一萬元獎金。

康軒集團的線上路跑活動分為四個組別，包含300公里的挑戰組、210公里的進階組、150公里的體驗組及90公里的休閒組，並設有最低配速要求，除休閒組為每公里10分鐘外，其餘組別皆為每公里8分鐘，參與者可依個人時間安排分段完成。為鼓勵員工積極參與，達標者可獲得公司提供的獎金，四個組別的獎金分別為5000元、3000元、2000元及1000元，且若超過600公里，獎金更高達一萬元。

康軒董事長李萬吉表示，夏季高溫高濕，人體易感不適，透過適度運動流汗，有助於提升身心舒暢感。且多數戶外賽事常於秋冬春季舉行，若能於夏季進行熱耐力與體能訓練，將有助於提升賽季表現。

在安全方面，李萬吉強調，唯有安全才能真正達到健康目的，因此活動前兩個月就展開安全宣導，包括營養攝取、充足睡眠、水分補充及防曬知識等，並提醒員工如有身體不適應立即停止運動，切勿勉強。

最終成績出爐，李萬吉本人於31天的活動期間完成372公里路程，男子組冠軍達1132公里，第二名也有1000公里；女子組冠軍則完成638公里，成績斐然。

李萬吉表示，康軒推動運動的初衷在於促進員工健康，期盼透過此活動達成「個人健康、家庭幸福、企業成長」三贏目標，並持續以實際行動落實企業社會責任。

