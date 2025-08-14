醫院也能K歌！三總設迷你KTV包廂引發熱議 路過隨時歡唱有助紓壓

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
唱歌能促進多巴胺與血清素分泌，緩解心理壓力，內湖三總近期在地下一樓食廣場設置迷你KTV包廂。圖／民眾提供
唱歌能促進多巴胺與血清素分泌，緩解心理壓力，內湖三總近期在地下一樓食廣場設置迷你KTV包廂。圖／民眾提供

醫院也有KTV？沒有看錯，迷你KTV包廂近年風行，位於內湖的三軍總醫院最近也裝置了一台，在地下室一樓美食廣場，民眾和醫護人員皆可進入高歌紓壓。這台迷你KTV包廂裝置時引發熱議，許多人在Threads上發文討論，許多人認為有助紓壓，「是因為知道上班壓力大？」還有人說：「再來個拳擊機應該也有搞頭！」

醫院設置迷你KTV包廂，許多人認為是創舉。有人建議：「我覺得醫院裡面放健身房也很有必要。」、「醫師處方簽：請至迷你KTV唱三首歌」、「麥克風裝上肺功能儀，還可以偵測肺阻塞高風險病人」，還有人鼓勵高度壓力下的醫護人員使用，「知道以後值班要待在哪了。」

三總表示，在不影響病房安寧下，加裝時下流行的迷你KTV一台，將也加強定時清潔消毒，以維持使用者安全。醫院屬於快節奏的工作環境，希望能藉由此機台提供員工及陪病家屬心理調適，減輕壓力、穩定情緒，並在日常生活中找到短暫的休息，對心理健康具有實質助益。

三總目前並未限定只有醫護人員能夠使用，三總院方表示，希望來到三總的員工及陪病家屬都能有一個放鬆的空間。位於地下一樓的美食廣場，也定期舉辦講座，日前才邀請清大教授李家維談「我們從何處來？又將走向何方？──李家維教授的化石尋奇」，讓同仁及民眾在動態、靜態上都能提升身心靈

根據國內外多項研究指出，唱歌能促進多巴胺與血清素分泌，進而減輕焦慮與憂鬱，對於心理壓力管理具有積極效益。迷你KTV包廂提供一個安全、私密的空間，也讓民眾在不干擾他人的情況下，達到自我調節的效果。三總強調，透過這樣的設施，讓公共空間更具人性化，建構一個友善的環境，也鼓勵大家在忙碌中找到情緒出口。

三總設置迷你KTV包廂，鼓勵大家在忙碌中找到情緒出口。圖／民眾提供
三總設置迷你KTV包廂，鼓勵大家在忙碌中找到情緒出口。圖／民眾提供

