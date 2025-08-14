廣西、浙江增列屈公病風險地區 疾管署曝疫情、不調整國際旅遊建議

中國大陸廣東屈公病疫情累計逾9000例病例，並有向外擴散趨勢。目前大陸將廣西、浙江增列為屈公病流行風險1類地區，上海、江蘇、安徽被劃為2類地區，有一定聚集性疫情發生風險。衛福部疾管署發言人曾淑慧說，目前對於中國大陸屈公病疫情監測中，也掌握相關情形，但暫不調整國際旅遊疫情建議。

曾淑慧說，中國大陸區公病疫情目前仍屬嚴峻，但病例數已有下降趨勢，疾管署持續觀察，對於提升屈公病國際旅遊建議，須參照當地疫區確診病例數、其他各國做法等，目前不會調整中國大陸屈公病國際旅遊建議，仍維持廣東省等級為第二級：警示（Alert）。呼籲民眾前往對岸相關地區，仍應做好防蚊措施。

中國官方將屈公病流行風險由高到低分為1、2、3、4類地區。「1類地區」是指媒介蚊活躍期較長、以往報告登革熱本地病例較多、聚集性疫情發生風險相對較高的省區。根據對岸疾控局12日公告，廣東、浙江、福建、海南、雲南、廣西等6個省，遭官方列為屈公病防控「1類地區」。「2類地區」則包括上海、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州等11個省。

疾管署指出，因應近期中國廣東屈公病疫情升溫，疾管署全面提高警覺及持續加強國際及小三通港埠的屈公病防疫宣導及發燒篩檢，並提醒計畫前往中國廣東省或其他屈公病流行地區民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分防蚊液，並居住在設有紗窗紗門且衛生設備完善住所等。

入境時如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；而民眾在返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，以利及早通報、診斷及治療。

