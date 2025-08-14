快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

廣西、浙江增列屈公病風險地區 疾管署曝疫情、不調整國際旅遊建議

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中國大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，美國CDC和我國衛福部日前已發出旅遊警示。取材自佛山發布
中國大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，美國CDC和我國衛福部日前已發出旅遊警示。取材自佛山發布

中國大陸廣東屈公病疫情累計逾9000例病例，並有向外擴散趨勢。目前大陸將廣西、浙江增列為屈公病流行風險1類地區，上海、江蘇、安徽被劃為2類地區，有一定聚集性疫情發生風險。衛福部疾管署發言人曾淑慧說，目前對於中國大陸屈公病疫情監測中，也掌握相關情形，但暫不調整國際旅遊疫情建議。

曾淑慧說，中國大陸區公病疫情目前仍屬嚴峻，但病例數已有下降趨勢，疾管署持續觀察，對於提升屈公病國際旅遊建議，須參照當地疫區確診病例數、其他各國做法等，目前不會調整中國大陸屈公病國際旅遊建議，仍維持廣東省等級為第二級：警示（Alert）。呼籲民眾前往對岸相關地區，仍應做好防蚊措施。

中國官方將屈公病流行風險由高到低分為1、2、3、4類地區。「1類地區」是指媒介蚊活躍期較長、以往報告登革熱本地病例較多、聚集性疫情發生風險相對較高的省區。根據對岸疾控局12日公告，廣東、浙江、福建、海南、雲南、廣西等6個省，遭官方列為屈公病防控「1類地區」。「2類地區」則包括上海、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州等11個省。

疾管署指出，因應近期中國廣東屈公病疫情升溫，疾管署全面提高警覺及持續加強國際及小三通港埠的屈公病防疫宣導及發燒篩檢，並提醒計畫前往中國廣東省或其他屈公病流行地區民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分防蚊液，並居住在設有紗窗紗門且衛生設備完善住所等。

入境時如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；而民眾在返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，以利及早通報、診斷及治療。

疫情 廣東 風險 防蚊 發燒 頭痛 屈公病 疾管署 登革熱

延伸閱讀

屈公病蔓延 上海被列「有一定疫情發生風險」地區

廣東屈公病疫情蔓延周邊 福建、浙江、廣西也被列為流行風險一類地區

屈公病疫情蔓延 廣西被納入最高風險防控區

港府稱屈公病輸入香港風險可能增加 要嚴陣以待

相關新聞

不利生態及居民權益 彰化大城陸域風電認定不應開發

環境部今天召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議議程，環評委員認為，本案對生態及當...

廣西、浙江增列屈公病風險地區 疾管署曝疫情、不調整國際旅遊建議

中國大陸廣東屈公病疫情累計逾9000例病例，並有向外擴散趨勢。目前大陸將廣西、浙江增列為屈公病流行風險1類地區，上海、江...

出生被醫師宣判「僅能活7天」 顎裂合併多重病症女孩堅強活過4年

早產兒萁萁，出生時僅有1380公克，被醫師宣判「僅能活7天」，她除了顎裂，還缺了一顆腎臟、脊椎與胸骨發育不全、心臟破損與...

短照經費已見底 勞動部追加5.5億元就安基金支應

為減輕家庭照顧者壓力，並兼顧外籍看護工休假權益，除衛福部、勞動部共推「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」，勞動部2...

HTC VIVE Eagle智慧眼鏡來了！5大亮點 AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元

智慧眼鏡愈來愈好用！HTC今（14）日也推出全新AI穿戴式眼鏡VIVE Eagle，結合了音樂體驗、語音助理，智慧拍攝與即時翻譯等多項AI智慧功能，更能當日常生活的時尚配件，免用雙手和手機就能執行任務，將在9月1日上市、定價1萬5600元。

康軒文教集團推「夏日熱血跑」 以路跑迎戰高溫

今年酷暑難耐，康軒文教集團逆勢而行，在7月14日到8月13日舉辦為期一個月的線上路跑活動「2025康軒＆康橋夏日熱血跑」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。