短照經費已見底 勞動部追加5.5億元就安基金支應
為減輕家庭照顧者壓力，並兼顧外籍看護工休假權益，除衛福部、勞動部共推「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」，勞動部2023年再推「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，讓外看家庭一年享有52天的喘息額度。由於近年喘息需求暴增，各縣市近來陸續反映短照經費用罄，勞動部今召開就安基金管理會，決議今年追加5.5億元預算，明年度也追增編列2.3億。
為強化外籍看護休假權益，只要是符合長照等級第2級至第8級並聘有外籍家庭看護工的家庭，除申請喘息服務，還可申請短期照顧服務，累計可達一年52天。
據勞動部統計，短照開辦首年2023年，服務人次僅14.7萬人次，當時執行經費6999萬元，2024年一口氣增至近55.9萬人次，經費3億2386萬元，今年截至5月服務人次已逼近46.9萬人次，執行經費2億8254萬，原本編列的年度預算已見底。
勞動力發展署署長黃齡玉說，幾乎所有縣市都提出短照增編經費的需求，有的縣市甚至還沒年中就用罄，其中以六都需求最高，考量就服法46條修法後，使用人次將增加，因此今天會議通過今年度短照預算追加5.5億元，整體預算達8.3億元，115年度預算原編列5.6億，再追增2.3億，明年預算達7.9億元。
黃齡玉轉述，會議中有委員質疑，不管是喘息或短照，都屬於長照制度的延續，經費不該只由勞動部編列，洪申翰部長也請衛福部代表研議擴大喘息服務是否也該增編預算，更建議盡量優先使用擴大喘息，衛福部代表則回覆已經在盤點使用狀況。
黃齡玉說，就政府部門立場，樂見短照服務越來越多人使用，這代表家庭看護工有獲得喘息，被照顧者也會跟著有較好的照護品質。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言