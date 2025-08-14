快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

短照經費已見底 勞動部追加5.5億元就安基金支應

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動力發展署署長黃齡玉（右）今轉述就安基金管理會通過追加短照服務經費。記者葉冠妤/攝影
勞動力發展署署長黃齡玉（右）今轉述就安基金管理會通過追加短照服務經費。記者葉冠妤/攝影

為減輕家庭照顧者壓力，並兼顧外籍看護工休假權益，除衛福部勞動部共推「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」，勞動部2023年再推「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，讓外看家庭一年享有52天的喘息額度。由於近年喘息需求暴增，各縣市近來陸續反映短照經費用罄，勞動部今召開就安基金管理會，決議今年追加5.5億元預算，明年度也追增編列2.3億。

為強化外籍看護休假權益，只要是符合長照等級第2級至第8級並聘有外籍家庭看護工的家庭，除申請喘息服務，還可申請短期照顧服務，累計可達一年52天。

據勞動部統計，短照開辦首年2023年，服務人次僅14.7萬人次，當時執行經費6999萬元，2024年一口氣增至近55.9萬人次，經費3億2386萬元，今年截至5月服務人次已逼近46.9萬人次，執行經費2億8254萬，原本編列的年度預算已見底。

勞動力發展署署長黃齡玉說，幾乎所有縣市都提出短照增編經費的需求，有的縣市甚至還沒年中就用罄，其中以六都需求最高，考量就服法46條修法後，使用人次將增加，因此今天會議通過今年度短照預算追加5.5億元，整體預算達8.3億元，115年度預算原編列5.6億，再追增2.3億，明年預算達7.9億元。

黃齡玉轉述，會議中有委員質疑，不管是喘息或短照，都屬於長照制度的延續，經費不該只由勞動部編列，洪申翰部長也請衛福部代表研議擴大喘息服務是否也該增編預算，更建議盡量優先使用擴大喘息，衛福部代表則回覆已經在盤點使用狀況。

黃齡玉說，就政府部門立場，樂見短照服務越來越多人使用，這代表家庭看護工有獲得喘息，被照顧者也會跟著有較好的照護品質。

長照 壓力 修法 額度 勞動部 衛福部 洪申翰 勞動力 外籍看護

延伸閱讀

匯率、關稅衝擊產業 勞動部後續研議失業補助

關稅恐衝擊4.2萬人飯碗 洪申翰：優先協助勞工留職場、不落入失業

因應美國關稅 勞長洪申翰：政院已核定支持勞工安定就業辦法

80歲免評聘外看上路 勞長洪申翰：增加移工優先服務重症家庭

相關新聞

5縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛 恐下到晚上

氣象署今午發布大雨特報，影響從時間14日下午至14日晚上，大雨地區包括嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東...

衛福部狼醫平台竟成「保護傘」？ 邱泰源承諾半年內補強

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫查詢平台近日上線。但醫療改革基金會指出，衛福...

沈玉琳罹血癌 營養師曝多補充「6營養素」：為造血系統穿上防護衣

>知名藝人沈玉琳近日被診斷罹患血癌，引發社會高度關注。血癌包括白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤，與免疫系統及造血細胞突變密切相關。

國內線陸續恢復 民航局：離島今加班、放大機型共30架次

受楊柳颱風影響的空運國內線今天陸續恢復，交通部民航局表示，經協調，今日總計加開28架次加班機，另有2架次放大機型，預計可...

UPS貨機擦地運安會立案調查 楊柳颱風致桃機50架次轉降

昨晚一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）降落桃園機場時，疑因側風過大，降落時右側發動機外罩摩擦跑道引起火花，桃...

全世界最臭食品排名TOP10曝光！冠軍比臭豆腐臭20倍 嚴禁上飛機

世界各地有很多不同種類的食物，以不同的製法及調味帶出當地的特色。當中有不少食物受本地人喜愛，但對外地人來說就會非常衝擊。有專家就列出的全世界最臭的食品排名，當中臭豆腐亦有上榜但只排第10位。而第一位竟然比臭豆腐臭近20倍？！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。