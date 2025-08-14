不利生態及居民權益 彰化大城陸域風電認定不應開發

環境部今天召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議議程，環評委員認為，本案對生態及當地居民權益有顯著不利影響，如鳥類飛行軌跡、振動、眩影等，認定不應開發。

本案開發單位為日威綠能股份有限公司，規畫於彰化縣大城鄉南側海堤內設置3部陸域風力機組，總裝置容量12.78MW。本案設置陸域風力發電系統經地下纜線串聯風力機組後，連接至大城變電所。

在第2次審查中，環評委員要求開發單位檢核噪音、眩影對鄰近敏感受體影響評估結果的合理性及正確性，並補充說明風機營運期間產生的低頻及眩影對敏感受體，如民宅、養殖業等，提出減輕措施評估成效，並提出佐證資料。

針對眩影影響，開發單位表示，將擬定風機停轉時間，避免運轉造成眩影影響。原影響年累積介122至187小時，停轉機制落實後將介於6至11小時。地方發展回饋包含學童補助、敬老津貼等，承諾營運25年每年提撥。

西港村長陳儀興表示，為何風機一定要建在居民的生活區塊，鄉下生活經濟來源已經相當困難，年輕人不斷外流，難道要老人家生活都帶著恐懼的心嗎？風機也會造成鄰近居民躁鬱症，希望環境部要將心比心，退回本開發案。

彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有表示，把國有地給業者蓋風電來傷害農民，道理何在？幾十年前六輕讓漁民沒辦法工作，後來漁民不得已上岸種地瓜和養蜆，結果政府現在又要讓農民沒辦法生存，請政府拿出土地正義，土地應該是安居樂業的地方，滅村將是風機開發的結果。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，全國7成的蜆產自彰化大城鄉，年產值約2億元，而肉鴨飼養數量約76萬隻，占彰化縣產量約41%；蛋雞約245萬隻，占彰化縣產量約12.24%，是重要的禽肉及蛋品的生產地，大城鄉更是全國地瓜盛產地。風機設在盛產地，勢必造成產量減少、物價大漲，以及其他風機負面影響包括地價、房價、低頻噪音、眩影、健康影響與生態衝擊，本案應被退回。

台灣能源效率協會理事長賴欣儀則持不同意見，她說，用電安全上大家沒有共識，電力缺口上以及農村發展，透過能源開發也帶來發展可能性，也可能讓青年回鄉，相信透過充分溝通和善意，潔淨能源和區域發展其實不會互斥。台灣淨零科技產業聯盟理事長王順仁也表示，應該把握產業翻轉的機會。

環委表示，風機眩影不止是對住戶有影響，也包含振動對敏感養殖魚種的影響，可行性也應該檢討，例如這3支風機是否真的非做不可？業者或許認為能源對當地有幫助，但和負面影響相比，對居民來說可能就不切實際。

經過內部討論後，環評委員認為，依據生態調查資料，風機及輸配電線衝擊區發現有黑翅鳶、小燕鷗、鳳頭燕鷗、燕鴴及紅尾伯勞等保育類鳥類，經鳥類雷達調查報告，鳥類軌跡飛行穿越預定風場密度高，且風機設置位置產生的噪音、振動及眩影對敏感受體如民宅、水產及禽畜養殖業等有加重影響之虞，經認定本案不應該開發。

