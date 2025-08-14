三軍總醫院發表「2024永續報告書」 國軍醫療體系第一家

三軍總醫院發表「2024永續報告書」，揭露三總在環境永續、社會責任與治理韌性上的成果，成為國軍醫療體系第一家發行永續報告書並通過國際第三方認證的國軍醫院，展現國軍醫療邁向綠色智慧新紀元的決心。

三軍總醫院院長陳元皓表示：「全球醫療正面臨氣候變遷、人口高齡化與區域安全等挑戰，永續經營不再是選項，而是必須。我們將持續深化智慧醫療與低碳運營，讓三總成為軍民健康的最強後盾，也成為永續醫療的典範。」

三總表示，永續行動不僅是一份報告書上的數字與計畫，從醫院屋頂的太陽能板、走廊的LED燈，到跨海援助的醫療團隊，每一個細節都在落實「全心三總、全人照護」的承諾。三總將持續以創新醫療與綠色行動，打造綠色、韌性、智慧化的軍民醫療體系。

該報告書依循GRI國際準則、TCFD氣候相關財務揭露框架及SASB永續會計準則編製，並由法標國際認證股份有限公司依AA1000 v3保證標準進行查證，確保揭露資訊的透明度與可信度。三總發表「2024永續報告書」，也延續去年3月與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新共同簽署「永續發展倡議書」的承諾與行動。

2024年3月，三軍總醫院代表國軍醫療體系與台灣永續能源研究基金會簽署「永續發展倡議書」，雙方承諾推動醫療減碳、綠色能源、AI智慧作業與社會關懷等行動，將永續理念轉化為具體行動。簡又新表示：「三總不僅是軍民健康守護者，更是在淨零與永續醫療上的行動領頭羊。」

三總長年落實節能減碳，內湖與汀州院區已建置6024片太陽能光電板，年產綠電量所減少的二氧化碳，相當於約2.3座大安森林公園一年的吸碳量。此外，醫院更全面汰換1萬5583盞LED節能燈具、更新高耗能冰水主機、設置RO回收系統，持續降低能源與水資源消耗，朝2050淨零排放穩健前行。

作為國軍重度急救責任醫院，三軍總醫院肩負軍醫任務，更擴展服務至澎湖、南沙、東沙、馬祖等離島與偏鄉地區，透過遠距醫療提升醫療可近性。同時深耕社區健康促進與公益義診，甚至跨海參與尼泊爾、蒙古與越南的醫療援助行動。

三總由院長召集成立永續發展委員會，由五位副院長分別負責環境永續、醫療韌性、社會關懷、效率治理與卓越醫療等五大策略小組，形成最高層級永續推動架構，統籌規劃並推動涵蓋綠色採購、智慧醫療、節能減碳、資源循環與國際醫療合作的全方位永續藍圖。

在此架構下，三總建立制度化的綠色採購機制，確保物資取得同時兼顧環境保護與社會責任，更進一步將永續理念延伸至醫療供應鏈與跨國交流合作，全面邁向綠色轉型。

