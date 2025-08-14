快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

三軍總醫院發表「2024永續報告書」 國軍醫療體系第一家

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
三軍總醫院發表「2024永續報告書」，揭露三總在環境永續、社會責任與治理韌性上的成果，成為國軍醫療體系第一家發行永續報告書並通過國際第三方認證的國軍醫院，展現國軍醫療邁向綠色智慧新紀元的決心。圖／三總提供
三軍總醫院發表「2024永續報告書」，揭露三總在環境永續、社會責任與治理韌性上的成果，成為國軍醫療體系第一家發行永續報告書並通過國際第三方認證的國軍醫院，展現國軍醫療邁向綠色智慧新紀元的決心。圖／三總提供

三軍總醫院發表「2024永續報告書」，揭露三總在環境永續、社會責任與治理韌性上的成果，成為國軍醫療體系第一家發行永續報告書並通過國際第三方認證的國軍醫院，展現國軍醫療邁向綠色智慧新紀元的決心。

三軍總醫院院長陳元皓表示：「全球醫療正面臨氣候變遷、人口高齡化與區域安全等挑戰，永續經營不再是選項，而是必須。我們將持續深化智慧醫療與低碳運營，讓三總成為軍民健康的最強後盾，也成為永續醫療的典範。」

三總表示，永續行動不僅是一份報告書上的數字與計畫，從醫院屋頂的太陽能板、走廊的LED燈，到跨海援助的醫療團隊，每一個細節都在落實「全心三總、全人照護」的承諾。三總將持續以創新醫療與綠色行動，打造綠色、韌性、智慧化的軍民醫療體系。

該報告書依循GRI國際準則、TCFD氣候相關財務揭露框架及SASB永續會計準則編製，並由法標國際認證股份有限公司依AA1000 v3保證標準進行查證，確保揭露資訊的透明度與可信度。三總發表「2024永續報告書」，也延續去年3月與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新共同簽署「永續發展倡議書」的承諾與行動。

2024年3月，三軍總醫院代表國軍醫療體系與台灣永續能源研究基金會簽署「永續發展倡議書」，雙方承諾推動醫療減碳、綠色能源、AI智慧作業與社會關懷等行動，將永續理念轉化為具體行動。簡又新表示：「三總不僅是軍民健康守護者，更是在淨零與永續醫療上的行動領頭羊。」

三總長年落實節能減碳，內湖與汀州院區已建置6024片太陽能光電板，年產綠電量所減少的二氧化碳，相當於約2.3座大安森林公園一年的吸碳量。此外，醫院更全面汰換1萬5583盞LED節能燈具、更新高耗能冰水主機、設置RO回收系統，持續降低能源與水資源消耗，朝2050淨零排放穩健前行。

作為國軍重度急救責任醫院，三軍總醫院肩負軍醫任務，更擴展服務至澎湖、南沙、東沙、馬祖等離島與偏鄉地區，透過遠距醫療提升醫療可近性。同時深耕社區健康促進與公益義診，甚至跨海參與尼泊爾、蒙古與越南的醫療援助行動。

三總由院長召集成立永續發展委員會，由五位副院長分別負責環境永續、醫療韌性、社會關懷、效率治理與卓越醫療等五大策略小組，形成最高層級永續推動架構，統籌規劃並推動涵蓋綠色採購、智慧醫療、節能減碳、資源循環與國際醫療合作的全方位永續藍圖。

在此架構下，三總建立制度化的綠色採購機制，確保物資取得同時兼顧環境保護與社會責任，更進一步將永續理念延伸至醫療供應鏈與跨國交流合作，全面邁向綠色轉型。

三軍總醫院發表「2024永續報告書」，三總院長陳元皓表示：「全球醫療正面臨氣候變遷、人口高齡化與區域安全等挑戰，永續經營不再是選項，而是必須。我們將持續深化智慧醫療與低碳運營，讓三總成為軍民健康的最強後盾，也成為永續醫療的典範。圖／三總提供
三軍總醫院發表「2024永續報告書」，三總院長陳元皓表示：「全球醫療正面臨氣候變遷、人口高齡化與區域安全等挑戰，永續經營不再是選項，而是必須。我們將持續深化智慧醫療與低碳運營，讓三總成為軍民健康的最強後盾，也成為永續醫療的典範。圖／三總提供

永續 綠色 國軍 減碳 淨零 偏鄉 公益 財務 低碳 水資源

延伸閱讀

沈玉琳發文還原就醫始末 進行高強度化療及標靶治療

2025高齡健康產業博覽會 中醫大醫療體系與台中市府打造智慧幸福城市

傳沈玉琳由三總轉院台大治療白血病 台大醫院最新回應曝

沈玉琳傳轉院台大 繼續和血癌抗戰

相關新聞

5縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛 恐下到晚上

氣象署今午發布大雨特報，影響從時間14日下午至14日晚上，大雨地區包括嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東...

衛福部狼醫平台竟成「保護傘」？ 邱泰源承諾半年內補強

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫查詢平台近日上線。但醫療改革基金會指出，衛福...

沈玉琳罹血癌 營養師曝多補充「6營養素」：為造血系統穿上防護衣

>知名藝人沈玉琳近日被診斷罹患血癌，引發社會高度關注。血癌包括白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤，與免疫系統及造血細胞突變密切相關。

國內線陸續恢復 民航局：離島今加班、放大機型共30架次

受楊柳颱風影響的空運國內線今天陸續恢復，交通部民航局表示，經協調，今日總計加開28架次加班機，另有2架次放大機型，預計可...

UPS貨機擦地運安會立案調查 楊柳颱風致桃機50架次轉降

昨晚一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）降落桃園機場時，疑因側風過大，降落時右側發動機外罩摩擦跑道引起火花，桃...

全世界最臭食品排名TOP10曝光！冠軍比臭豆腐臭20倍 嚴禁上飛機

世界各地有很多不同種類的食物，以不同的製法及調味帶出當地的特色。當中有不少食物受本地人喜愛，但對外地人來說就會非常衝擊。有專家就列出的全世界最臭的食品排名，當中臭豆腐亦有上榜但只排第10位。而第一位竟然比臭豆腐臭近20倍？！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。