台師大、馬偕合作AI智慧護理車 能自主移動導航
台灣師範大學和馬偕醫院合作開發「AI智慧護理車」，能自主移動導航、語音辨識，並改良人機互動界面，讓護理人員能有更多心力投注在病患照顧上。
護理人員每天推動重達40、50公斤的護理工作車巡房，是一項龐大的體力負擔。台師大電機系教授王偉彥帶領研究團隊，透過技術減少這些重複、耗力的搬運與操作工作，整合機器視覺、語音辨識、自主移動導航與人機互動介面，打造一套智慧照護平台。
AI智慧護理車也可透過觸控螢幕操作，讓護理人員設定從護理站到病床等各路徑點，依據內建地圖自主導航，操作系統還具備靈活的多路徑設定，能不限數量配置不同路徑。
研究團隊指出，在AI技術協助下，不須繪製複雜地圖，只需以「跟隨模式」引導護理車走一次指定路線，系統便能自動記憶、再現路徑，不同場域也能迅速導入，大幅提升照護流程的便利性與即時性。
馬偕醫院副院長陳裕仁表示，傳統的護理流程，需要護理人員花費大量時間與體力在藥品、文件、器材的運送上，壓縮了與病患溝通照顧的時間。這次與台師大產學合作，在智慧醫療持續演進的今天，深化AI技術於教育、醫療、社會照護等多元應用場域。
台師大副校長宋曜廷則期盼，透過與馬偕醫院合作，在醫療現場發揮貢獻，拓展跨領域研發成果。
