高醫大余明隆榮獲APASL成就獎 推動肝病防治有功
高雄醫學大學校長、講座教授余明隆因在C型肝炎、肝癌治療及精準醫療領域重大貢獻，近日榮獲亞太肝臟研究協會「Powell-Sarin成就獎」。高醫大表示，余明隆也是首位獲此獎項的台灣學者。
高醫大今天發布新聞稿指出，亞太肝臟研究協會（Asian Pacific Association for the Study of the Liver,APASL）日前宣布，2025年「Powell-Sarin成就獎」由余明隆獲得，表彰其在C型肝炎、肝癌治療及精準醫療領域的傑出貢獻。該獎項是APASL最高榮譽之一，歷年得主皆為國際肝臟學界的領航人物。
余明隆表示，將持續推動肝病根除、提升健康福祉，並將台灣經驗貢獻於全球公衛事業，攜手迎向無肝炎的未來。
校方表示，余明隆自1992年起研究C型肝炎，1999年追隨教授張文宇創辦「台灣肝臟學術文教基金會」，推動南台灣大規模篩檢並揭露高盛行率地區，奠定台灣C肝防治政策基礎。
此外，余明隆率先導入個人化治療策略，將干擾素療效由12%提升至24%，並結合雷巴威林（Ribavirin）提高治癒率至65%。隨著新型口服抗病毒藥物問世，他進一步以經濟模型作為健保給付的參考，讓治療可近性大幅提升，引導台灣進入「主動找病人」的根除新階段。
校方說明，余明隆提出「C型肝炎微根除」（HCVmicro-elimination）策略，在高風險族群如洗腎患者、偏鄉離島高盛行區、受刑人等推動在地治療，治癒率高達93.6%，成為全球仿效的典範模式。
余明隆長期投入研究病毒性肝炎引發肝癌的機轉，並透過臨床世代研究、精準醫療與篩檢系統，提升早期診斷與治療成功率。他也推動跨科整合與臨床試驗，不僅降低肝癌發生率，更讓治療趨於個人化與高效率。
