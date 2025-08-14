快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

阿里山森林遊樂區清理倒木 預計15日恢復開園

中央社／ 嘉義縣14日電

颱風楊柳影響，阿里山國家森林遊樂區因園區倒木、枯枝落葉數量龐大，導致步道無法通行，今天進行環境整理與巡查園區，主要旅遊動線已可通行，預計明天上午8時恢復開園。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，除阿里山國家森林遊樂區預計明天開園，其餘嘉義分署所轄步道，將視現場整備狀況，逐步評估並擇期開放，最新開園與遊憩資訊，民眾可至台灣山林悠遊網查詢。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處也發布訊息，阿里山林鐵無嚴重災情，今天已完成清理作業及路線巡檢，並進行列車試運轉。

阿里山林鐵本線嘉義至阿里山區間，自明天起恢復正常營運，位於阿里山國家森林遊樂區內沼平、神木支線配合開園時間，上午9時恢復營運。祝山線為8月16日凌晨恢復營運。

林業署嘉義分署提醒民眾，連日降雨過後山區土石含水量仍高，易發生落石或坍方，籲請遊客暫時避免進入山區步道，務必注意自身安全。

嘉義 阿里山 森林遊樂區

延伸閱讀

楊柳颱風橫掃奧萬大滿地斷枝 天池山莊步道多處崩塌落石

楊柳快閃！觀霧遊憩區、觀霧國家森林遊樂區上午恢復開園

阿里山森林遊樂區14日持續休園 林鐵也停駛

楊柳颱風撲台 嘉南區阿里山公路等3條要道下午起預警性封閉

相關新聞

5縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛 恐下到晚上

氣象署今午發布大雨特報，影響從時間14日下午至14日晚上，大雨地區包括嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東...

衛福部狼醫平台竟成「保護傘」？ 邱泰源承諾半年內補強

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫查詢平台近日上線。但醫療改革基金會指出，衛福...

沈玉琳罹血癌 營養師曝多補充「6營養素」：為造血系統穿上防護衣

>知名藝人沈玉琳近日被診斷罹患血癌，引發社會高度關注。血癌包括白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤，與免疫系統及造血細胞突變密切相關。

國內線陸續恢復 民航局：離島今加班、放大機型共30架次

受楊柳颱風影響的空運國內線今天陸續恢復，交通部民航局表示，經協調，今日總計加開28架次加班機，另有2架次放大機型，預計可...

UPS貨機擦地運安會立案調查 楊柳颱風致桃機50架次轉降

昨晚一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）降落桃園機場時，疑因側風過大，降落時右側發動機外罩摩擦跑道引起火花，桃...

全世界最臭食品排名TOP10曝光！冠軍比臭豆腐臭20倍 嚴禁上飛機

世界各地有很多不同種類的食物，以不同的製法及調味帶出當地的特色。當中有不少食物受本地人喜愛，但對外地人來說就會非常衝擊。有專家就列出的全世界最臭的食品排名，當中臭豆腐亦有上榜但只排第10位。而第一位竟然比臭豆腐臭近20倍？！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。