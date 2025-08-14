快訊

凝聚產業能量與鼓勵文化創新！第七屆總統創新獎即起徵件至9月30日

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
第七屆總統創新獎日前在台大醫院國際會議中心舉辦說明會。記者黃仕揚/攝影
第七屆總統創新獎日前在台大醫院國際會議中心舉辦說明會。記者黃仕揚/攝影

從彩色電子紙、線上教育平台，到讓臺灣文創揚名國際的布袋戲與瓷藝，甚至防堵詐騙的資安工具——這些亮眼成果，都是歷屆「總統創新獎」得獎者的創新成果。總統創新獎自102年創設以來，已表彰26位在科技、文化、服務與人才培育領域，對國家發展具深遠影響力的創新典範，為臺灣注入源源不絕的創新動能。

第七屆總統創新獎現正徵件，徵選活動至9月30日截止，開放一般企業、民間團體、政府機關、學術或研究機構等團體及個人報名，獎額共計5名，包含團體組2名、個人組2名，以及四十歲以下青年組１名，得獎者將於明年由總統親自頒發獎座及獎金。

為促進我國產業與社會全方位創新，總統創新獎徵選類別涵蓋「科技研發」、「文創加值」、「服務創新」及「人才培育」，期望從多元參選案件中，找到能引領國家戰略重點產業、並具國際視野與長遠影響力的標竿案例。

歷屆獲獎者的創新足跡多元且具啟發性。例如，元太科技深耕彩色電子紙技術，開拓全球綠色新藍海；均一教育平台在疫情期間協助縮短城鄉教育落差；霹靂布袋戲與法藍瓷讓臺灣文創走向國際舞台；優人神鼓融合東方元素與表演藝術，展現文化深度；資安領域則有青年代表郭建甫，創辦防詐工具 Whoscall，並拓展至東南亞與歐美市場，為新時代的資安問題提供前瞻對策等。

為讓更多有志投入創新的團體與個人掌握報名重點，主辦單位繼台北場後，將於本週五（8月15日）下午2點，在台灣科學工業園區科學工業同業公會中科園區702會議室舉辦台中場參選說明會，將說明評選項目、作業流程與申請書撰寫技巧，並分享歷屆得獎案例，提供第一手報名指引。詳細簡章及更多資訊可至「總統創新獎」官方網站（https://service.moea.gov.tw/EE514/tw/rocpia）查詢。

第七屆總統創新獎日前在台大醫院國際會議中心舉辦說明會。記者黃仕揚/攝影
第七屆總統創新獎日前在台大醫院國際會議中心舉辦說明會。記者黃仕揚/攝影
第七屆總統創新獎徵選至9月30日。圖/主辦單位提供
第七屆總統創新獎徵選至9月30日。圖/主辦單位提供

