食藥署查獲7款「不純巧克力」 一業者用「逾期原料」已製成產品售出

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署公布「114年度巧克力製品製造業稽查專案稽查結果」。圖／食藥署提供
食藥署公布「114年度巧克力製品製造業稽查專案稽查結果」。圖／食藥署提供

巧克力對心血管健康有益，還是很好的能量補給，不過，你買的產品夠純嗎？衛福部食藥署今公布「114年度巧克力製品製造業稽查專案稽查結果」，其中，台北市的「擇食股份有限公司」有7款巧克力產品成分含量不足；嘉義市「枯麻熊巧克力工坊」查獲「初榨可可脂」原料過期4個月，部分已製成產品售出。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，這波稽查專案與各地方衛生局合力執行，查核185件巧克力產品標示，發現有2家業者、24件產品標示不符規定；另有1家業者查獲逾期原料。嘉義市的「枯麻熊巧克力工坊」查獲「初榨可可脂」原料，在今年4月的時候，查獲保存期限為去年12月，已製成產品並賣出3盒，開罰6萬元。

「擇食股份有限公司」的違規產品，包括「台灣特色茶巧克力-黑后葡萄酒、台灣特色茶巧克力-紅玉紅茶、台灣特色茶巧克力-高山烏龍、台灣特色茶巧克力-奇種烏龍、台灣特色茶巧克力-紅烏龍鳳梨、台灣特色茶巧克力-八茶組（8小片裝）、台灣特色茶巧克力-花果茶八茶組（8小片裝）」等7樣產品。

這7件產品食品雖然標示為「巧克力」，但實際配方皆未含有非脂可可固形物或牛乳固形物，與「巧克力之品名及標示規定」不符，依違反食安法第28條，處新台幣4萬元罰鍰。魏任廷說，如果產品的巧克力含量未達標準，品名就不可以標示為「巧克力」，以免誤導消費者。

「114年度巧克力製品製造業稽查專案稽查結果」查核28家業者，部分業者登錄資料不全、食品良好衛生規範準則（GHP）或定型化契約未臻完善等缺失，皆已限期改善完成；抽驗22件巧克力原料、14件可可豆原料、2件植物性食用油脂原料及21件成品，均符合規定或複查合格。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定；GHP不符合規定經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，貯存逾期食品則違反食安法第15條規定，皆可處6萬元以上2億元以下罰鍰；產品標示如違反食安法第22條規定可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，違反第28條規定則處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

食藥署查獲7款「不純巧克力」。圖／食藥署提供
食藥署查獲7款「不純巧克力」。圖／食藥署提供
嘉義市的「枯麻熊巧克力工坊」查獲逾期原料，部分已製成產品並賣出。圖／食藥署提供
嘉義市的「枯麻熊巧克力工坊」查獲逾期原料，部分已製成產品並賣出。圖／食藥署提供
食藥署公布「114年度巧克力製品製造業稽查專案稽查結果」。圖／食藥署提供
食藥署公布「114年度巧克力製品製造業稽查專案稽查結果」。圖／食藥署提供

