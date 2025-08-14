沈玉琳罹血癌 營養師曝多補充「6營養素」：為造血系統穿上防護衣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
沈玉琳罹患血癌治療中。圖／聯合報系資料照片
沈玉琳罹患血癌治療中。圖／聯合報系資料照片

知名藝人沈玉琳近日被診斷罹患血癌，引發社會高度關注。血癌包括白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤，與免疫系統及造血細胞突變密切相關。營養師王證瑋指出，現代人長期承受壓力、熬夜、飲食精緻化，加上接觸環境毒素，容易讓身體陷入慢性發炎與氧化壓力狀態，進而增加血液系統疾病風險。他說雖然飲食無法百分之百預防血癌，但攝取正確營養素，有助提升細胞修復力、維持免疫平衡，降低突變的可能。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」分享了「6大營養素守護血液健康」的建議：

1.葉酸：

造血系統的核心營養素，參與紅血球與白血球生成，也是DNA合成與修復的重要角色。缺乏葉酸易造成貧血、免疫力下降。深綠色蔬菜、豆類、酪梨與全穀類都是良好來源。

2.維生素B12：

與葉酸共同參與造血過程，維持紅血球生成及神經功能，缺乏會導致貧血，增加細胞異常風險。主要來源為肉、魚、蛋與乳製品，素食者應考慮補充B12保健品。

3.維生素C：

具強大抗氧化能力，能促進鐵吸收並協助白血球對抗病原，提升免疫力。芭樂、奇異果、青椒與柑橘類水果均富含維生素C。

4.硒與鋅：

這兩種微量元素在抗氧化酵素運作、細胞訊號傳導、免疫活性中扮演要角，有助減少慢性發炎與基因突變。海鮮、南瓜籽、巴西堅果及全穀類都是良好攝取來源。

5.麩醯胺酸：

是免疫與造血細胞的重要能量來源，幫助修復受損細胞、維持腸道屏障，減少毒素進入血液，間接守護血液健康。

6.褐藻醣膠：

能活化自然殺手細胞（NK cell），協助清除早期突變細胞，對降低血液癌變風險具有輔助保護作用。

王證瑋提醒，若有血癌家族史、長期接觸化學物質或免疫功能較低的人，應定期健康檢查，並警覺長期不明疲倦、易感染或淋巴腫大等症狀。此外，已有血液疾病者應在醫師與營養師指導下補充營養，避免自行高劑量服用抗氧化劑，以免適得其反。

王證瑋強調，真正的健康防線在於均衡飲食、規律作息、戒菸少酒、遠離有害環境。即便無法改變基因，也能透過生活習慣與營養管理，為造血系統「穿上防護衣」，讓免疫系統更穩固，降低癌細胞趁虛而入的機會。

