快訊

烏克蘭猛襲！俄國南部城市住宅區驚傳爆炸 重創10棟大樓濃煙密布

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部狼醫平台竟成「保護傘」？ 邱泰源承諾半年內補強

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
民進黨立委林淑芬說，衛福部狼醫查詢平台應比照律師查詢系統，不限時間與於性平案件，揭露所有判決書跟懲戒紀錄，也包括改名換姓的醫師、跨縣市執業等，民眾都該能查得到，真正保障民眾的知情權。記者沈能元／攝影
民進黨立委林淑芬說，衛福部狼醫查詢平台應比照律師查詢系統，不限時間與於性平案件，揭露所有判決書跟懲戒紀錄，也包括改名換姓的醫師、跨縣市執業等，民眾都該能查得到，真正保障民眾的知情權。記者沈能元／攝影

近期醫師涉及性侵性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫查詢平台近日上線。但醫療改革基金會指出，衛福部目前僅揭露民國112年後性平三法後判決確定的案件，仍遺漏許多案件，憂心平台成為狼醫保護傘。立法院衛環委員會今朝野立委均指出，該平台狼醫公開資訊不完整，衛福部長邱泰源說，對於外界不滿都會重視及改善。

今天於立法院衛生環境及社會福利委員會，林淑芬說，千呼萬喚始出來的「狼醫查詢平台」竟是搪塞敷衍，現在只112年後經司法判決確定的性平案件，如此能回應社會大眾的擔憂嗎？她舉了多起性騷、性侵患者護理師的狼醫已被判刑，但沒有被平台揭露。

林淑芬指出，她質詢相關議題迄今多達5次，要求衛福部狼醫查詢平台，應比照律師查詢系統，不限於性平案件跟時間，揭露所有判決書跟懲戒紀錄，甚至包括醫師有沒有改名換姓、有沒有跨縣市執業等，民眾都該能夠查詢得到，才是真正保障民眾的知情權。

林淑芬說，公布112年以前的案件，還需要多久時間才能公開，但部長卻回答不出來。邱泰源回應，「狼醫查詢平台」內容的充實跟掌握度，衛福部會一直加強。目前只公布112年後的性平案件，原因是嫁接資訊未獲得司法院回應，只好先用人工方式輸入，而懲戒紀錄在各地縣市政府格式也不同，需要整合標準格式的時間。

邱泰源最後承諾，對於外界認為不完整的地方，衛福部會重視跟改善，預計半年內可以完成系統補強，揭露立委要求的資訊。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，目前「狼醫查詢平台」沒有限定加害對象，不管受害人是病患或醫師、護理師等職場同事，只要有性平案件都會揭露。

狼醫 醫師 性侵 性騷 患者 病患 衛福部 性平案 邱泰源 護理師

延伸閱讀

美國藥品關稅衝擊全球藥價！陳昭姿憂我藥品供貨恐被排到「第三波」

少子化成國安危機提解方 邱泰源：預計年底成立專責單位

狼醫平台上線 民團揭還有3人執業 邱泰源：月底研議是否停職

傳言不斷…內閣改組被點名 邱泰源：每一天把該做的工作做好

相關新聞

5縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛 恐下到晚上

氣象署今午發布大雨特報，影響從時間14日下午至14日晚上，大雨地區包括嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東...

衛福部狼醫平台竟成「保護傘」？ 邱泰源承諾半年內補強

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫查詢平台近日上線。但醫療改革基金會指出，衛福...

沈玉琳罹血癌 營養師曝多補充「6營養素」：為造血系統穿上防護衣

>知名藝人沈玉琳近日被診斷罹患血癌，引發社會高度關注。血癌包括白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤，與免疫系統及造血細胞突變密切相關。

國內線陸續恢復 民航局：離島今加班、放大機型共30架次

受楊柳颱風影響的空運國內線今天陸續恢復，交通部民航局表示，經協調，今日總計加開28架次加班機，另有2架次放大機型，預計可...

UPS貨機擦地運安會立案調查 楊柳颱風致桃機50架次轉降

昨晚一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）降落桃園機場時，疑因側風過大，降落時右側發動機外罩摩擦跑道引起火花，桃...

全世界最臭食品排名TOP10曝光 冠軍比臭豆腐臭20倍！嚴禁上飛機

世界各地有很多不同種類的食物，以不同的製法及調味帶出當地的特色。當中有不少食物受本地人喜愛，但對外地人來說就會非常衝擊。有專家就列出的全世界最臭的食品排名，當中臭豆腐亦有上榜但只排第10位。而第一位竟然比臭豆腐臭近20倍？！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。