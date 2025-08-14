衛福部狼醫平台竟成「保護傘」？ 邱泰源承諾半年內補強

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫查詢平台近日上線。但醫療改革基金會指出，衛福部目前僅揭露民國112年後性平三法後判決確定的案件，仍遺漏許多案件，憂心平台成為狼醫保護傘。立法院衛環委員會今朝野立委均指出，該平台狼醫公開資訊不完整，衛福部長邱泰源說，對於外界不滿都會重視及改善。

今天於立法院衛生環境及社會福利委員會，林淑芬說，千呼萬喚始出來的「狼醫查詢平台」竟是搪塞敷衍，現在只112年後經司法判決確定的性平案件，如此能回應社會大眾的擔憂嗎？她舉了多起性騷、性侵患者或護理師的狼醫已被判刑，但沒有被平台揭露。

林淑芬指出，她質詢相關議題迄今多達5次，要求衛福部狼醫查詢平台，應比照律師查詢系統，不限於性平案件跟時間，揭露所有判決書跟懲戒紀錄，甚至包括醫師有沒有改名換姓、有沒有跨縣市執業等，民眾都該能夠查詢得到，才是真正保障民眾的知情權。

林淑芬說，公布112年以前的案件，還需要多久時間才能公開，但部長卻回答不出來。邱泰源回應，「狼醫查詢平台」內容的充實跟掌握度，衛福部會一直加強。目前只公布112年後的性平案件，原因是嫁接資訊未獲得司法院回應，只好先用人工方式輸入，而懲戒紀錄在各地縣市政府格式也不同，需要整合標準格式的時間。

邱泰源最後承諾，對於外界認為不完整的地方，衛福部會重視跟改善，預計半年內可以完成系統補強，揭露立委要求的資訊。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，目前「狼醫查詢平台」沒有限定加害對象，不管受害人是病患或醫師、護理師等職場同事，只要有性平案件都會揭露。

