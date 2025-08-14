快訊

全世界最臭食品排名TOP10曝光 冠軍比臭豆腐臭20倍！嚴禁上飛機

香港01／ 撰文：白兔糖
臭豆腐示意圖。聯合報系記者黃仕揚／攝影
臭豆腐示意圖。聯合報系記者黃仕揚／攝影

世界各地有很多不同種類的食物，以不同的製法及調味帶出當地的特色。當中有不少食物受本地人喜愛，但對外地人來說就會非常衝擊。有專家就列出的全世界最臭的食品排名，當中臭豆腐亦有上榜但只排第10位。而第一位竟然比臭豆腐臭近20倍？！

日媒「セカイハブ」分享到，有獨特臭味的食品往往很受到本地人的喜愛，日本有納豆，香港有臭豆腐。這些食物氣味濃烈，因此通常容易令人卻步，但在吃的過程中又可能會令人漸漸喜歡上那種臭臭的風味。

日本發酵學家小泉武夫先生就使用測量臭味的儀器「アラバスター(Alabaster)」（使用AU為臭味單位）將全球各地的食品臭味數值化，列出世界最臭食品的排名。

世界最臭食品排名 TOP 10

【第10位】臭豆腐 420AU（中國、台灣、香港等地）

【第9位】醃蘿蔔鹹菜 430AU （日本）

【第8位】くさや臭魚乾（未燒之前） 447AU（日本）

【第7位】納豆 452AU（日本）

【第6位】鮒壽司 486AU（日本）

【第5位】くさや臭魚乾（新鮮出爐） 1267AU（日本）

【第4位】醃海雀（Kiviak）1370AU（阿拉斯加、格陵蘭島）

【第3位】Epicure芝士 1870AU（紐西蘭）

【第2位】洪魚膾（發酵鰩魚）6230AU（韓國）

【第1位】鹽醃鯡魚（surströmming）8070AU（瑞典）

排行第一位的瑞典鹽醃鯡魚的製造方式是，捕獲在春季產卵期間的鯡魚，抹上鹽後醃製20小時去除血液。之後在去掉頭和內臟之後放入容器，再在淡鹽水中自然發酵1至2個月。成品的氣味，混合著臭雞蛋及腐臭的油脂味，非常濃烈。因罐裝鹽醃鯡魚會在罐內繼續發酵，罐頭容易膨脹，有機會因氣壓爆開。因此有部份航空公司甚至在條例中禁止將鹽醃鯡魚罐帶上飛機，以避免意外。有不少港人也覺得臭豆腐的味道難以接受，鹽醃鯡魚比它臭接近20倍，到底是甚麼味道實在難以想像啊......

文章授權轉載自《香港01》

