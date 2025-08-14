快訊

烏克蘭猛襲！俄國南部城市住宅區驚傳爆炸 重創10棟大樓濃煙密布

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

聽新聞
0:00 / 0:00

慰安婦歷史不該被遺忘！婦援會籲納課綱條目、設國家婦權博物館

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天是全球慰安婦紀念日，婦女救援基金會舉辦「二戰結束八十年，臺籍慰安婦/軍事性奴隸歷史不能被遺忘》記者會」，要求將慰安婦／軍事性奴隸事件納入108課綱條目與正名，並成立婦女人權博物館。記者葉冠妤/攝影
今天是全球慰安婦紀念日，婦女救援基金會舉辦「二戰結束八十年，臺籍慰安婦/軍事性奴隸歷史不能被遺忘》記者會」，要求將慰安婦／軍事性奴隸事件納入108課綱條目與正名，並成立婦女人權博物館。記者葉冠妤/攝影

台籍慰安婦歷史不能被遺忘。814是全球慰安婦紀念日，婦女救援基金會今舉辦記者會，要求將慰安婦／軍事性奴隸事件納入108課綱條目與正名，並成立國家級的婦女人權博物館，重視台灣女性歷史與人權教育，才能避免戰爭衝突下女性受害的悲劇重演。

婦援會於7月16日至8月10日進行「2025台籍慰安婦／軍事性奴隸議題」，蒐集到814份有效樣本。婦援會執行長杜瑛秋說明，調查顯示98%受訪者知道慰安婦歷史，64.9%更進一步知道「慰安婦」又被稱為「戰時軍事性奴隸」。

調查也發現，民眾對於慰安婦歷史的認識來源，有71%透過學校歷史教科書，67%透過電視、新聞、影音，65%為網路資訊。

與2022年調查相比，當時第一名是電視媒體，其次為紀錄片、教科書；此外，68%曾在學校教育過程中教到「慰安婦」事件，對照2022年調查的46.7%，數據明顯成長，可見學校教育的重要性。

杜瑛秋也提及，軍隊性暴力對阿嬤們和家人造成深遠傷害，日本政府部分官員雖曾承認慰安婦事件並致歉，但婦援會期盼的是如日本政府賠償漢生病患家屬，也能對軍事性暴力倖存者及其家屬有所賠償。

婦援會董事長蔡恩加表示，近年婦援會倡議108課綱應加入慰安婦/軍事性奴隸在主題內，而非只是在說明欄，教育部回應將請業者在教科書加入軍事性奴隸，也提到有未來會設計教案供老師參考，但進展似乎有點緩慢。

她強調，若教科學僅呈現零星片段，無法讓學生真正理解這段經歷的背景與意涵，而婦援會另項倡議是建立國家等級的性別人權博物館，一樣至今沒動靜，歷史記憶若不被完整保存，就可能在沉默與遺忘中消失。

前立委、台灣婦女團體全國聯合會會長尤美女也呼籲政府成立國家級婦女人權博物館，記憶歷史除了記取教訓，也為了讓悲劇不再重演，尤其當今世界多地發生戰爭，受害最深的即是婦女跟孩童。她認為，博物館能完整呈現文物、史料，讓民眾親身感受戰爭的殘酷、理解女性、幼兒所遭受的傷害，並思考如何以和平方式解決衝突。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉則指出，2022年CEDAW國家審查報告要求政府應提供阿嬤家（和平與女性人權館）必要財務與資源協助，或成立人權博物館。她強調，保存、傳承女人的經驗跟歷史，對捍衛爭取女性人權具有不可或缺的重大意義。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎提醒，無論是國防與民防的決策過程，應納入女性、性少數代表與身心障礙者等弱勢族群聲音，確保大家需求都被顧及，並全面引進戰爭中性暴力的防治與問責機制，建構一個不放棄任何人的安全體系。

人權 奴隸 戰爭 阿嬤 慰安婦 博物館 108課綱 教科書 紀錄片 國際特赦組織

延伸閱讀

26國疾呼加薩人道危機難想像 美人權報告淡化批評以色列

美報告批香港人權惡化、篇幅減半 中駐港公署斥抹黑

今國際慰安婦日…追思會因風災取消 訴求補償及設置人權紀念碑

今為國際慰安婦紀念日 馬英九斥蔡英文、賴清德漠視歷史

相關新聞

5縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛 恐下到晚上

氣象署今午發布大雨特報，影響從時間14日下午至14日晚上，大雨地區包括嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東...

衛福部狼醫平台竟成「保護傘」？ 邱泰源承諾半年內補強

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫查詢平台近日上線。但醫療改革基金會指出，衛福...

沈玉琳罹血癌 營養師曝多補充「6營養素」：為造血系統穿上防護衣

>知名藝人沈玉琳近日被診斷罹患血癌，引發社會高度關注。血癌包括白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤，與免疫系統及造血細胞突變密切相關。

國內線陸續恢復 民航局：離島今加班、放大機型共30架次

受楊柳颱風影響的空運國內線今天陸續恢復，交通部民航局表示，經協調，今日總計加開28架次加班機，另有2架次放大機型，預計可...

UPS貨機擦地運安會立案調查 楊柳颱風致桃機50架次轉降

昨晚一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）降落桃園機場時，疑因側風過大，降落時右側發動機外罩摩擦跑道引起火花，桃...

全世界最臭食品排名TOP10曝光 冠軍比臭豆腐臭20倍！嚴禁上飛機

世界各地有很多不同種類的食物，以不同的製法及調味帶出當地的特色。當中有不少食物受本地人喜愛，但對外地人來說就會非常衝擊。有專家就列出的全世界最臭的食品排名，當中臭豆腐亦有上榜但只排第10位。而第一位竟然比臭豆腐臭近20倍？！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。