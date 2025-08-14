慰安婦歷史不該被遺忘！婦援會籲納課綱條目、設國家婦權博物館

台籍慰安婦歷史不能被遺忘。814是全球慰安婦紀念日，婦女救援基金會今舉辦記者會，要求將慰安婦／軍事性奴隸事件納入108課綱條目與正名，並成立國家級的婦女人權博物館，重視台灣女性歷史與人權教育，才能避免戰爭衝突下女性受害的悲劇重演。

婦援會於7月16日至8月10日進行「2025台籍慰安婦／軍事性奴隸議題」，蒐集到814份有效樣本。婦援會執行長杜瑛秋說明，調查顯示98%受訪者知道慰安婦歷史，64.9%更進一步知道「慰安婦」又被稱為「戰時軍事性奴隸」。

調查也發現，民眾對於慰安婦歷史的認識來源，有71%透過學校歷史教科書，67%透過電視、新聞、影音，65%為網路資訊。

與2022年調查相比，當時第一名是電視媒體，其次為紀錄片、教科書；此外，68%曾在學校教育過程中教到「慰安婦」事件，對照2022年調查的46.7%，數據明顯成長，可見學校教育的重要性。

杜瑛秋也提及，軍隊性暴力對阿嬤們和家人造成深遠傷害，日本政府部分官員雖曾承認慰安婦事件並致歉，但婦援會期盼的是如日本政府賠償漢生病患家屬，也能對軍事性暴力倖存者及其家屬有所賠償。

婦援會董事長蔡恩加表示，近年婦援會倡議108課綱應加入慰安婦/軍事性奴隸在主題內，而非只是在說明欄，教育部回應將請業者在教科書加入軍事性奴隸，也提到有未來會設計教案供老師參考，但進展似乎有點緩慢。

她強調，若教科學僅呈現零星片段，無法讓學生真正理解這段經歷的背景與意涵，而婦援會另項倡議是建立國家等級的性別人權博物館，一樣至今沒動靜，歷史記憶若不被完整保存，就可能在沉默與遺忘中消失。

前立委、台灣婦女團體全國聯合會會長尤美女也呼籲政府成立國家級婦女人權博物館，記憶歷史除了記取教訓，也為了讓悲劇不再重演，尤其當今世界多地發生戰爭，受害最深的即是婦女跟孩童。她認為，博物館能完整呈現文物、史料，讓民眾親身感受戰爭的殘酷、理解女性、幼兒所遭受的傷害，並思考如何以和平方式解決衝突。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉則指出，2022年CEDAW國家審查報告要求政府應提供阿嬤家（和平與女性人權館）必要財務與資源協助，或成立人權博物館。她強調，保存、傳承女人的經驗跟歷史，對捍衛爭取女性人權具有不可或缺的重大意義。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎提醒，無論是國防與民防的決策過程，應納入女性、性少數代表與身心障礙者等弱勢族群聲音，確保大家需求都被顧及，並全面引進戰爭中性暴力的防治與問責機制，建構一個不放棄任何人的安全體系。

