5縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛 恐下到晚上

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
氣象署今午發布大雨特報，影響從時間14日下午至14日晚上。圖／侯永全
氣象署今午發布大雨特報，影響從時間14日下午至14日晚上，大雨地區包括嘉義縣山區、臺南市、高雄市屏東縣、恆春半島、臺東縣山區。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１４）日南部地區及嘉義、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

嘉義 落石 臺南 氣象署 屏東縣 強降雨 高雄市 大雨特報

