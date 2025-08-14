血癌治療有後盾 新北亞東醫院中西醫合擊助抗癌

快訊

中央社／ 新北14日電

新北市亞東醫院今天表示，中西醫合作治療急性淋巴性白血病，透過化療、標靶等西醫療法清除癌細胞，並輔以中藥針灸減輕副作用，幫患者提升免疫力與生活品質，打造抗癌後盾。

急性淋巴性白血病進展迅速，須即刻治療。亞東醫院傳統醫學醫師廖國帆透過新聞稿表示，中醫治療採「攻補兼施」原則，配合西醫療程不同階段，靈活調整策略。化療期透過益氣養陰、健脾和胃中藥、針灸，以減緩噁心、食慾不振、白血球下降等副作用。

他說，中後期則補益元氣，促進血球生成與體力恢復；緩解期著重扶正固本，降低復發風險。

廖國帆分享，一名確診患者劉姓男子，在中醫調理下，化療引起的噁心、嘔吐與免疫低下情況獲改善，得以順利完成療程。治療結束後，他配合中醫飲食建議，與八段錦氣功，促進氣血循環，免疫力逐漸提升。

他說，中西醫整合治療，如同前線攻擊與後方補給雙重守護，既能有效清除癌細胞，也能幫助患者修復身體、重建元氣，提升耐受力與生活品質。

亞東醫院表示，透過全人照護理念與醫療團隊合作，讓病友不再孤軍奮戰，在抗癌路上保持穩定，重拾生活希望。

患者 中醫 淋巴 中藥 抗癌 針灸 醫師 醫學 癌細胞 亞東醫院

