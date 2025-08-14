快訊

UPS貨機擦地運安會立案調查 楊柳颱風致桃機50架次轉降

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
UPS貨機降落時引擎撞擊跑道。圖／讀者提供
UPS貨機降落時引擎撞擊跑道。圖／讀者提供

昨晚一架UPS貨機5X61航班（B747-8F型）降落桃園機場時，疑因側風過大，降落時右側發動機外罩摩擦跑道引起火花，桃機也一度封閉北跑道檢修。運安會執行長林沛達今表示，經開會決議，此案將由我國運安會立案調查，並依國際規範，邀請美國國家運輸安全委員會(NTSB)參與調查。

桃機公司指出，昨(13)日晚間8時12分UPS貨機UPS061航班由北跑道降落時發生發動機觸地事件。運安會指派調查官赴機場進行相關調查，另機場公司於完成清除FOD及修補道面後，於23時38分重新開放北跑道，恢復雙跑道運作，全力投入疏運作業。

運安會執行長林沛達今午表示，昨已將航機上的飛行資料記錄器（Flight Data Recorder，FDR）與駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR）帶回，今早運安會會開會討論，確認此案由我國運輸安全調查機關立案調查，同時也由於此架航機是美國的業者營運，會依國際規範，邀請美國國家運輸安全委員會(NTSB)參與調查。

根據網路上查詢昨晚桃園機場當時的天氣狀況，8月13日晚間7時30分、8時、8時30分，都有強陣風加上風切的情形，平均約36-41海里陣風，風切也不小，對起降飛機都會構成一定風險。桃機公司表示，統計截至昨(8/13)21時止，共有50架次轉降。

