國內線陸續恢復 民航局：離島今加班、放大機型共30架次
受楊柳颱風影響的空運國內線今天陸續恢復，交通部民航局表示，經協調，今日總計加開28架次加班機，另有2架次放大機型，預計可疏運旅客近2萬人。民航局也提醒旅客，航班仍可能受天候影響，旅客出發前，務必先確認航班與機位資訊。
民航局表示，13日受颱風影響，國內線全部取消，今日上午因金門地區仍受颱風影響取消36架次，民航局依中央氣象署資料研判，已於昨日積極協調立榮、華信兩家業者加班因應，今天總計加開加班機及放大機型共30架次，包括金門航線10架次、澎湖航線14架次(含2架次放大機型)及馬祖航線6架次。
民航局統計，包含正班機，今日國內線預計可提供旅客近2萬個座位。民航局也已請國防部預為規劃軍機調派事宜，以利今日若有軍機需求即時啟動。
由於部分國內航班可能仍受颱風影響有異動，民航局呼籲，旅客請在確認航班與訂位資訊後，再出發前往機場，以利行程規劃，同時避免在機場久候。
