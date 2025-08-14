聽新聞
高雄風災後3人因類鼻疽死亡！清理家園「勿赤腳或穿拖鞋」
今夏高雄雨量豐沛，土壤及泥水中病原菌易暴露。衛生局統計指出，歷經多次強風豪雨，累計通報確診類鼻疽個案30例，65歲以上長輩占6成3，已有3例死亡，其中1人長期上山取用山泉水，提醒市民雨後清理家園要注意自我防護，不要赤腳或穿拖鞋。
高市衛生局指出，截至8月13日止共30例類鼻疽個案，50歲以上28例（93%），其中65歲以上長輩占19例之多；確診個案中24例（80%）具慢性病史，11例（13.7%）有汙水汙泥接觸史。此外，風災後累計有3例死亡個案，其中2例具慢性病史，1例則是長期自行到山上取用山泉水。
衛生局提醒，有慢性病及高齡長輩等高風險族群及外傷者，應避免暴露於受汙染的泥土或水中。如有發燒、畏寒、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、骨頭肌肉酸痛、皮膚紅疹等症狀要盡速就醫。
此外，民眾清理家園勿赤腳或穿拖鞋，接觸汙水、汙泥及廢棄物時，務必穿雨鞋或防水長靴，並佩戴防水手套及口罩，避免被鐵釘、鐵片等生鏽器物刺傷或割傷。
雨後環境積水容器易孳生病媒蚊，災後48小時內應落實「巡、倒、清、刷」，檢查室內外可能積水處，避免孳生病媒蚊，預防登革熱及屈公病毒傳播。
