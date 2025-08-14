酒駕曾遭醫院降職 事隔近5年再升官 林乾閔任萬芳副院長

快訊

「狼醫查詢平台」昨天上線，衛福部被砲轟「醫醫相護」，但因狼醫平台設立，國人開始討論，涉公共危險或刑案醫師也應公布。網友爆料，曾因酒駕降職的雙和醫院前副院長林乾閔，8月起任萬芳醫院副院長，萬芳醫院表示，此為台北醫學大學依體系長期醫療發展規畫所做的人力配置與職務調整。

2020年12月9日晚上，雙和醫院前副院長林乾閔飲酒餐敘後，將車停放在台北市南港路與市民大道口的停車場外路邊，人在車上駕駛座昏睡，因車子沒熄火，巡邏的南港警分局玉成街派出所員警察覺有異上前查看，發現林乾閔身上有酒味，叫醒他後依規定酒測，酒測值為0.55毫克。

林乾閔供稱，當時已經叫了代駕，為了讓代駕容易找到他，才會把車開出停車場，開出停車場後，因體力不支才會在車上睡著，警方最後依公共危險將林嫌送辦。雙和醫院對外說明，林乾閔自知酒駕違法，後悔做了負面示範，向社會大眾道歉，會深刻反省，也將他調離主管職，院方深感抱歉與遺憾。

網友爆料，林乾閔明知酒駕行為不當仍違法酒駕，台灣2024年統計有超過4.8萬件酒駕案件，造成160人死亡，即使法律上已針對酒駕者，提高罰則以及刑事責任，仍無法遏止酒駕行為一再發生。

網友表示，前衛生署長邱文達致力推動機車騎士強制配戴安全帽，只為了降低騎士死亡率，多年來救了多少人命，醫療人員或是醫療體系本該是救人的職業，但身為醫療人員卻明知故犯，而醫院採取「先降後升」，讓與「救人」價值觀不符的酒駕者身處高位，這不是「醫醫相護」什麼才是「醫醫相護」？

對此，萬芳醫院回應，林乾閔醫師轉任萬芳，並持續於雙和執行臨床業務，此為台北醫學大學依體系長期醫療發展規畫所做的人力配置與職務調整。萬芳醫院加入多位神經外科專長醫師，強化團隊陣容與神經重症整合及人才培育；將以脊椎退化、腦中風等高齡常見疾病為重點，提升門診與手術可近性與照護品質，讓大台北南區民眾受惠。

