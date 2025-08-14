苗栗大鵬風機更新改建案 環評委員：強化環境衝擊評估補正再審

環境部今召開「大鵬風場風力發電機組更新改建計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，本案在環評委員要求應就原機組對環境衝擊納入評估，並就不納入更新改建計畫的機組，強化說明後續規畫內容，以及研擬具體可行的噪音減輕措施，本案決議補正再審。

本案開發單位為苗栗風力股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，本案規畫將原設置於苗栗縣後龍鎮沿海地區的21部風機，更新改建其中16部風機，風機單機裝置容量約為3至5MW，總裝置容量約為48至80MW，16部風機基座總面積約為1.056公頃。

開發單位表示，現址大鵬風場21部風機於2006年商轉，營運至今逾18年，因此規畫更新改建，採用更先進且運轉效率更佳的風力機組，施工工期約18個月。

在上次第1次審查中，環委要求開發單位加強施工期間的濕地保育措施，也應呈現風機位置500公尺範圍內民宅及敏感受體，如畜產業、魚塭養殖業等的距離，並持續加強與在地居民等利害關係人或團體的溝通作業。

開發單位表示，風機周邊250公尺內受影響之敏感受體約18戶，增設隔音窗、電費補助，或依住戶需求提供補償，以降低噪音影響。

居民意見部分，支持的居民認為影響可接受，基於支持國家再生能源政策發展，或盼更新計畫回饋可繼續帶動地方發展；反對居民則認為風機會帶來眩影、噪音，以及影響宗教信仰、景觀等；不表態居民則尊重鄰里共識決定。

居民表示，21號風機對當地景點好望角的影響很大，很多人說站在那座風機下備感壓力，希望環評委員審慎考慮，這次21號風機沒有納入更新改建，甚至其他位於好望角的機組拆除，其實很失望，也不該再展延電業執照。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠表示，台灣早期急著發展再生能源，導致陸域風機沒有在意當地居民的權益，今天討論的場址也有許多鳥類和保育類動物，當地志工在繁殖期會提供額外保護，好讓生態得以維繫，無論是利害關係人的權益或是動植物保育，都希望政府和開發單位好好來做。

環委表示，風機機組改建成新的機組，噪音是更大的，開發總量體也不見得比較小，當我們關心對生態的衝擊時，難道就不用關心民眾感受嗎？風機量能變大了，是否減少機組對環境友善會是應有的作為？

另有環委表示，國家要發展觀光，但又和居民利益衝突是最不明智的作為，其中14、18、19、20及21號風機不納入本次更新改建計畫，應強化說明不納入計畫的後續規畫內容，包含營運年限、拆除期程、清運路線、拆除廢棄物處理及環境監測計畫等。

本案在經過討論後，環委另也要求，由於更新後的機組較原機組的單機容量增加，檢核發電效益估算方法及風機服務年限的合理性，具體說明評估參數與基礎，並強化說明更新後機組及既有機組對環境衝擊評估，本案經決議補正再審。

