成軍僅半年！桃園市天際綫樂團勇奪新加坡國際音樂賽金獎

成立僅半年的天際綫樂團（SKYLINE ORCHESTRA），今年8月於新加坡舉辦的「萊佛士國際青少年藝術節」中脫穎而出，樂團以充滿張力與細膩度的演奏征服評審與觀眾，展現了不凡的音樂實力與團隊默契，榮獲金獎（GOLD）的肯定。

天際綫樂團自2025年初成立以來，便以「專業、熱情、突破」為團隊核心精神，集合來自不同年齡層、擁有多元背景的優秀樂手。在指揮黃勳斌與馬士杰2位指揮老師的帶領下，樂團積極投入排練並參與各類公開演出，不僅累積了豐富的舞台經驗，也培養出絕佳的團隊默契。

在榮獲金獎後的8月10日樂團團員更參加了由國際知名音樂家帶領的大師班指導，近距離吸收專業經驗與國際視野，將所學化為未來舞台的養分，讓這趟音樂之旅更臻完美。

此次比賽吸引了來自世界各地的優秀音樂團體參賽，評審團對天際綫樂團的整體表現、音樂詮釋與舞台感染力皆給予高度評價。指揮與團員們以飽滿的情感、精準的技巧與默契十足的合奏，最終抱回金獎殊榮，為台灣爭光。

天際綫樂團表示，這項榮譽不僅是對團員們努力的肯定，也象徵著台灣音樂教育與表演藝術的實力能在國際舞台上發光發熱。未來，樂團將持續推動多元音樂活動，並計畫參與更多國際賽事，讓世界看見台灣音樂人的風采。

天際綫樂團成立於2025年初，旨在打造專業且具國際水準的音樂演出平台，鼓勵青年音樂家與愛樂人士交流合作，樂團曲目涵蓋古典、現代與跨界音樂，並積極參與社區與公益演出，致力於推廣音樂藝術。

