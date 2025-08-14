快訊

楊柳颱風昨亂桃機！多家航班轉降 星宇4次降落不成 長榮也外海狂繞

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
受楊柳颱風影響，桃園國際機場昨天排定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航班15架次。記者黃仲明／攝影
受楊柳颱風影響，桃園國際機場昨天排定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航班15架次。記者黃仲明／攝影

楊柳颱風來襲，昨造成多架航班轉降、返航，甚至晚間一架UPS貨機也疑似因為側風與風切影響，發動機擦到跑道。多架國籍航班昨也在強烈側風與風切中搖晃落地或轉降、返場，雖然旅客在航機上歷經「大怒神」，返家時間大延誤，但所幸都平安。

昨「星宇航空」JX782原定上午10時50分從宿霧起飛，昨天下午1時40分降落桃機，但因楊柳颱風影響，實際起飛時間延誤到上午11時16分。為躲避颱風改偏東飛，先在花蓮外海向右轉了4圈，然後飛越中央山脈，在後龍外海又轉了兩圈，但因遲遲無法降落桃園機場，後轉降台中清泉崗，抵達時間是昨天下午2時36分。

該航班3個多小時後再度起飛，航班號改稱JX2782，試圖返回桃機，但先在外海向左繞了兩圈，進場桃機時，又決定重飛，在外海繞圈後，再度試圖進場，但又再度重飛。該航機嘗試再落第三次，航機高度甚至低到500呎，但最後還是放棄進場重飛。最後這架飛機並未嘗試第4次降落，選擇向南一路飛回清泉崗機場，昨晚8時31分降落。

星宇航空表示，昨JX782在下午轉降台中清泉崗機場後，旅客已在清泉崗機場下機，並安排接駁巴士，傍晚航機再度試圖返回桃機時，僅組員在機上，是空渡的航班。

此外，長榮航BR131大阪回台北航班，表定昨天下午1時10分起飛，昨天下午3時05分抵達，昨延誤至昨天下午1時54分起飛，但返回桃機時也因天候不佳，先在外海繞了3圈等待後，又繞到桃園、新竹外海繞了多個大圈等候，但最後仍因桃機天候不佳，直接選擇轉降松機，降落時已是昨天下午5時07分。最後該航機昨晚8時12分自松機起飛，昨晚9時返回桃機。

長榮航空表示，BR131昨轉降松山機場後，也已安排旅客在松機下機出關，航機後續再空渡回桃園機場。

