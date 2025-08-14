桃園市長張善政赴衛福部爭取市立醫院 傳醫審會提2建議

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）今率市府團隊赴衛福部醫審會報告，爭取設立市立醫院。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（中）今率市府團隊赴衛福部醫審會報告，爭取設立市立醫院。圖／桃園市政府提供

桃園爭取設市立醫院，計畫書年初送進衛福部醫事審查委員會排審，今由市長張善政率市府團隊北上做第一次報告，爭取499張一般急性病床規模，補足地方急重症醫療資源欠缺；據了解，審議委員今著重醫院在長者與精神專科醫療方面規畫，未對整體規畫評論。雖然已進審議階段，但距離實質建設還有一段路。

桃園市立醫院預計落腳八德霄裡公園，面積4.6公頃基地預計興建地下3層、地上11層大樓，除了發展急重症醫療，也著眼長者醫養、婦幼照護與精神等專科；醫審會委員今聽完桃園市府團隊報告，對長者及精神醫療規畫方向提出建議，希望市府考慮未來人口結構面臨高齡化問題，調高投注長者內科醫療資源比例，另盼市府基於社會安全網的重要性，未來開院時即設足30張急性精神病床。

與會市府官員表示，審議委員所提要求的是市府設想及預計發展方向，計畫內容只需微調就能達成。至於醫院採自建自營模式，除了為落實市府政策，也是為了補足現今醫療體系最缺乏的資源。

官員提到，急重症外科非常辛苦，背負壓力大，利潤又少，現在越來越少人願意投入這一塊工作，不少醫院的急重症醫療量能都在下降，所以這一塊將是市立醫院未來發展重點，市長張善政也不只一次在各個場合提到「這是市府的責任」。

官員也說，張善政親自出席醫審會，除了展現對市立醫院的重視，也凸顯設立醫院不能再因各種程序或技術性問題拖延下去。張對內也裁示「市立醫院不是衛生局一個單位的事情」，直接點名都發局、捷工局等單位配合。

據了解，桃園市政府今天只是做第一次報告，由於醫院落腳處現為公園，基地需內政部都市計畫委員會先同意變更為機關用地，醫審會才有辦法繼續審查醫院規模及核定病床數。

