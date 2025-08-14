快訊

調整順序少吃這類食物 55歲鴨肉飯店老闆1周甩肉10公斤變輕盈

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院減重班先前開班，學員認真上課。本報資料照片
衛福部彰化醫院減重班先前開班，學員認真上課。本報資料照片

彰化縣員林市餐飲店老闆的低密度膽固醇偏高，常有身體動不起來的沈重感，後來心血管阻塞做心導管手術，激發他參加減重班找回健康的動力，從調整飲食習慣著手、謝絕應酬，才一周就甩掉10公斤贅肉，腰圍少6公分。

衛福部彰化醫院開辦減重班今年將邁入第11年，「員湘園鴨肉飯」55歲老闆藍偉洲是去年學員，身高173公分，減重前90公斤，自認身材發福，想減重卻不好意思推掉接連不斷的應酬，減重計畫屢被「破壞」，看到彰醫減重班課程，下定決心參加，希望透過團體力量找回健康。

藍偉洲今表示，他按照減重課飲食指南，至少1周1天蔬食，每餐進食依序是蛋白質、蔬菜、優質澱粉類，優質澱粉類是食物原型的米飯、根莖，少吃再製、精緻這一類澱粉食品，且原本吃飯為主變成吃菜為主，盡量不喝含糖飲料，以營養健康取代吃飽。

藍偉洲加入減重班的LINE群組，上傳每日飲食內容，與各學員看LINE相互監督、鼓勵，在群組內的醫師、心理師、個管理即時回饋。他不用節食，還可以吃得豐富健康，在減重過程中有伴不孤單，才1個月體重從90公斤降到80公斤，腰圍從104公分減至98公分；他說，身體變輕盈是人生最美妙的感覺。

藍偉洲維持健康飲食習慣、做健康操，即使照常應酬也心血管阻塞不再惡化，膽固醇持續下降，他已報名今年減重課程，期待在醫護和團體的協力下體重再下降。

彰化醫院個管師洪雅琳表示，減重課程包括生活現況分析、目標設定、飲食、運動等，邀請擁有諮商心理師及健康體重管理師的講師蘇琮祺採用心理學切入，讓一再減重失敗的人突破心理障礙，在減重中獲得快樂，課程著重養成循環好的飲食方式，自然能健康減重。

彰化縣員林市鴨肉飯店老闆藍偉洲減重有成，高興的與醫護人員快樂合影。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市鴨肉飯店老闆藍偉洲減重有成，高興的與醫護人員快樂合影。記者簡慧珍／攝影

