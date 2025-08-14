美國藥品關稅衝擊全球藥價！陳昭姿憂我藥品供貨恐被排到「第三波」

美國總統川普日前對於藥品關稅指出，未來藥品進口到美國，關稅在一年到一年半內將採150%，未來更將調升到250%，但詳細措施目前尚未公布。立法院衛環委員會今質詢時，民眾黨立委陳昭姿表示，台灣市場小、藥價又低，常被排到第三波才供貨，這是不可否定的事實。衛福部長邱泰源指出，關於穩定藥品供應，目前已擬定四大策略。

陳昭姿說，健保長期壓低藥價，藥價一直往下砍，廠商就會退出低價市場，藥價到地板價就更容易缺貨，缺藥其實是惡性循環。並批評部分醫院以藥價差利益影響醫師開立處方，形同拿病人醫療權益換獲利。

立法院衛生環境及社會福利委員會今邀集衛福部、經濟部針對「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行專案報告。衛福部長邱泰源指出，關於穩定藥品供應四大策略。第一、隨時監測必要藥品的缺藥情形；第二、增加藥品儲存量，衛福部已要求擁有國外藥品許可證的藥廠，製劑藥品備妥3個月、原料藥6個月；第三、適時調整藥價確保藥價合理；第四、鼓勵國內藥廠生產學名藥及生物相似藥，提供核價優惠、三年不調價等誘因，強化在地生產能力。

立委林月琴說，關稅衝擊凸顯藥品在地化的重要性，應將學名藥市占率由40%拉高至70%，並建議成立50億至100億元的藥品韌性基金，推動公立醫院優先採購國產學名藥，降低對進口藥品的依賴。

健保署署長石崇良說，目前已推動多項鼓勵措施，去年試辦醫師開立生物相似藥獎勵計畫，占率從7%升至12%，今年8月起擴大至癌症化療的學名藥，明年1月將再納入所有癌症用藥的學名藥，目標3年內讓學名藥市占率達70%、生物相似藥達30%。

經濟部報告指出，2024年台灣製劑出口美國達3.06億美元，占製劑出口總額37.5%；原料藥出口0.17億美元，占9.9%，美國均為主要市場，其次為中國及日本。為因應美國關稅衝擊，行政院已啟動930億元「我國出口供應鏈支持方案」，其中經濟部預計投入460億元，用於金融支持、技術升級與拓展多元市場，並輔導業界發展高技術原料藥、生物相似藥及智慧製造，降低依賴單一市場。

商品推薦