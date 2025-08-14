美國藥品關稅衝擊全球藥價！陳昭姿憂我藥品供貨恐被排到「第三波」

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會上午針對美國關稅對我藥廠影響邀請相關單位報告並備質詢，衛福部長邱泰源（左起）、健保署長石崇良與食藥署長姜至剛答詢。記者杜建重／攝影
立法院社福及衛環委員會上午針對美國關稅對我藥廠影響邀請相關單位報告並備質詢，衛福部長邱泰源（左起）、健保署長石崇良與食藥署長姜至剛答詢。記者杜建重／攝影

美國總統川普日前對於藥品關稅指出，未來藥品進口到美國，關稅在一年到一年半內將採150%，未來更將調升到250%，但詳細措施目前尚未公布。立法院衛環委員會今質詢時，民眾黨立委陳昭姿表示，台灣市場小、藥價又低，常被排到第三波才供貨，這是不可否定的事實。衛福部長邱泰源指出，關於穩定藥品供應，目前已擬定四大策略。

陳昭姿說，健保長期壓低藥價，藥價一直往下砍，廠商就會退出低價市場，藥價到地板價就更容易缺貨，缺藥其實是惡性循環。並批評部分醫院以藥價差利益影響醫師開立處方，形同拿病人醫療權益換獲利。

立法院衛生環境及社會福利委員會今邀集衛福部、經濟部針對「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行專案報告。衛福部長邱泰源指出，關於穩定藥品供應四大策略。第一、隨時監測必要藥品的缺藥情形；第二、增加藥品儲存量，衛福部已要求擁有國外藥品許可證的藥廠，製劑藥品備妥3個月、原料藥6個月；第三、適時調整藥價確保藥價合理；第四、鼓勵國內藥廠生產學名藥及生物相似藥，提供核價優惠、三年不調價等誘因，強化在地生產能力。

立委林月琴說，關稅衝擊凸顯藥品在地化的重要性，應將學名藥市占率由40%拉高至70%，並建議成立50億至100億元的藥品韌性基金，推動公立醫院優先採購國產學名藥，降低對進口藥品的依賴。

健保署署長石崇良說，目前已推動多項鼓勵措施，去年試辦醫師開立生物相似藥獎勵計畫，占率從7%升至12%，今年8月起擴大至癌症化療的學名藥，明年1月將再納入所有癌症用藥的學名藥，目標3年內讓學名藥市占率達70%、生物相似藥達30%。

經濟部報告指出，2024年台灣製劑出口美國達3.06億美元，占製劑出口總額37.5%；原料藥出口0.17億美元，占9.9%，美國均為主要市場，其次為中國及日本。為因應美國關稅衝擊，行政院已啟動930億元「我國出口供應鏈支持方案」，其中經濟部預計投入460億元，用於金融支持、技術升級與拓展多元市場，並輔導業界發展高技術原料藥、生物相似藥及智慧製造，降低依賴單一市場。

藥品 美國 衛福部

