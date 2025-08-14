比國家警報更快！花蓮這些隧道「強震警示」4秒就亮起

花蓮近年多次發生地震，公路局在蘇花路廊隧道試辦地震資訊告警系統，一旦發生規模5.0或震度4級以上地震，「強震發生、隧道停等」警示牌即亮起，提醒駕駛可在隧道內停等，試辦至今啟動10次，效果還不錯，未來預計擴大應用到其他路段的隧道。

公路局東區養護工程分局金岳工務段近日在蘇花路廊的仁水、大清水、崇德及匯德隧道，設置地震資訊告警系統（EIWS），每座隧道南北兩側約100到200公尺前，各設3座強震警示牌，介接中央氣象署地震資訊，一旦發生地震，可即時示警，讓用路人在較安全的隧道內停等。

金岳工務段長張芯瑋說，EIWS啟動的條件是規模5.0、震度4級以上地震，系統建置後，6月試辦至今共啟動10次，本月10日下午2時許曾經啟動，當時接到資訊後，4秒內即啟動亮起，比民眾手機5秒收到國家級警報更快。

張芯瑋表示，國家級警報不只地震，也有淹水、土石流等警示，且民眾開車時不一定能夠看到行動裝置的訊息。EIWS是針對地震，可即時接獲訊息，以亮起警示牌搭配廣播方式示警，試辦啟動10次，透過路況監視系統，發現不少用路人會立即停車在隧道內停等，效果不錯。

金岳工務段表示，目前辦理區域為蘇花路廊4座隧道，後續將視成效延伸擴大至其他路段，包括蘇花路廊其他隧道，或是台8線中橫公路的隧道。

