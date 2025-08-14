林口某藥局私自販售「動物用藥」 動保處開罰9萬元

動物用藥品並非一般商品，販售動物用藥品需取得許可證後才可以販賣，且不得於網路上販售。新北市動保處日前查獲藥局違法販售動物用藥品，依法開罰9萬元。新北動保處提醒，民眾如未經許可擅自販售經登記的藥品，可罰9萬元至45萬元。

近年來，無照販售動物用藥情形屢見不鮮，新北市動保處截至今年6月，共計查獲3件違規案例，銷售管道包括網路社群平台、拍賣網站及實體店面，其中以販售驅蟲藥品最為常見。消費者若向無照業者購買動物用藥品，可能取得來源不明、儲存條件不當或已過期之動物用劣藥，這些藥品恐對動物健康造成嚴重危害，得不償失。

動保處表示，日前接獲檢舉林口區某藥局涉嫌違法販售動物用藥品，經派員前往稽查，於現場貨架上發現動物用藥品「牛壁逃-S」陳列於人用藥品之中，可供消費者挑選購買，違規事實明確，動保處依法對該藥局開罰9萬元。

動保處表示，儘管藥師具備藥理學專業知識，但動物用藥與人用藥在使用方式上存在差異，藥局若要販賣動物用藥品，藥師需完成「動物用藥品相關法規」、「獸醫藥理學」、「動物常見疾病用藥及用藥安全」等職前訓練課程，取得動物藥品管理技術人員資格，並依法辦理登記營業後才可販售。此外，藥品管理人員每2年仍需參加回訓，以維持藥品管理人員資格。

動保處呼籲，民眾選購動物用藥品時，應選擇合法通路，並諮詢專業獸醫師，勿輕信網路販售或自行配藥使用。如發現有違法販售動物用藥品情事，可立即通報1999市民熱線或動保處聯絡專線02-29596353通報處理，亦可向農業部動植物防疫檢疫署檢舉。

