快訊

大牙與羽球教練尪宣布離婚！斷5年婚「接受愛情已逝」

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

聽新聞
0:00 / 0:00

林口某藥局私自販售「動物用藥」 動保處開罰9萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動保處表示，日前接獲檢舉林口區某藥局涉嫌違法販售動物用藥品，經派員前往稽查，於現場貨架上發現動物用藥品「牛壁逃-S」陳列於人用藥品之中。圖／新北市動保處提供
動保處表示，日前接獲檢舉林口區某藥局涉嫌違法販售動物用藥品，經派員前往稽查，於現場貨架上發現動物用藥品「牛壁逃-S」陳列於人用藥品之中。圖／新北市動保處提供

動物藥品並非一般商品，販售動物用藥品需取得許可證後才可以販賣，且不得於網路上販售。新北市動保處日前查獲藥局違法販售動物用藥品，依法開罰9萬元。新北動保處提醒，民眾如未經許可擅自販售經登記的藥品，可罰9萬元至45萬元。

近年來，無照販售動物用藥情形屢見不鮮，新北市動保處截至今年6月，共計查獲3件違規案例，銷售管道包括網路社群平台、拍賣網站及實體店面，其中以販售驅蟲藥品最為常見。消費者若向無照業者購買動物用藥品，可能取得來源不明、儲存條件不當或已過期之動物用劣藥，這些藥品恐對動物健康造成嚴重危害，得不償失。

動保處表示，日前接獲檢舉林口區某藥局涉嫌違法販售動物用藥品，經派員前往稽查，於現場貨架上發現動物用藥品「牛壁逃-S」陳列於人用藥品之中，可供消費者挑選購買，違規事實明確，動保處依法對該藥局開罰9萬元。

動保處表示，儘管藥師具備藥理學專業知識，但動物用藥與人用藥在使用方式上存在差異，藥局若要販賣動物用藥品，藥師需完成「動物用藥品相關法規」、「獸醫藥理學」、「動物常見疾病用藥及用藥安全」等職前訓練課程，取得動物藥品管理技術人員資格，並依法辦理登記營業後才可販售。此外，藥品管理人員每2年仍需參加回訓，以維持藥品管理人員資格。

動保處呼籲，民眾選購動物用藥品時，應選擇合法通路，並諮詢專業獸醫師，勿輕信網路販售或自行配藥使用。如發現有違法販售動物用藥品情事，可立即通報1999市民熱線或動保處聯絡專線02-29596353通報處理，亦可向農業部動植物防疫檢疫署檢舉。

藥品 動物

延伸閱讀

搶了就跑！猴賊闖淡水竹圍市場偷香蕉 攤商驚嚇：從沒發生過

泰山街頭驚見「洞洞貓」還流膿 新北動保處救援康復叫牠「湯圓」

樹林工廠驚見疑被棄養紅尾蚺…傷口長滿蛆 動保處助重獲健康

虎頭蜂螫事故多 新北動保處與台大建置熱點地圖防蜂

相關新聞

塑膠公約突刪「減產」條文引多國反彈 今閉幕拍板存變數

「全球塑膠公約」談判原訂今落幕，大會預計今晚7時（台灣時間15日凌晨1時）舉行閉幕會。然而，聯合國昨臨時召開大會並發布最...

狼醫平台上線 民團揭還有3人執業 邱泰源：月底研議是否停職

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫平台近日上線。但醫療改革基金會表示，目前衛福...

美國藥品關稅衝擊全球藥價！陳昭姿憂我藥品供貨恐被排到「第三波」

美國總統川普日前對於藥品關稅指出，未來藥品進口到美國，關稅在一年到一年半內將採150%，未來更將調升到250%，但詳細措...

少子化成國安危機提解方 邱泰源：預計年底成立專責單位

國內少子女化問題嚴重，衛福部長邱泰源日前提出解決少子女化的四大方向，並提及「可以多辦聯誼」，被批畫錯重點。邱泰源昨為自己辯護，強調聯誼只是順口一提，「解決少子化，絕對不是只靠聯誼」。立委王育敏在立院質詢指出，台灣今年出生人口數恐跌破13萬人，且沒有止跌訊號，衛福部承諾成立兒少專責單位，卻未見相關規畫。邱泰源回應，兒少專責單位預計於年底成立。

影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

日系眼鏡品牌JINS近日因上傳一支街訪影片，讓輿論炸開。因影片中訪問3名街頭人士對於回覆訊息的看法，其言談嚴重歧視唐氏症患者、同志及女性，讓民眾看完影片後相當傻眼，紛紛認為作為一知名日系眼鏡品牌，不該犯此種低級錯誤。

用餐限1.5小時硬縮10分鐘！店員理由引爆客人怒火：清潔時間也算我的？

近日，一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，控訴某定食餐廳未遵守用餐時間規定，讓他與朋友的用餐體驗大打折扣。該貼文引發大量網友討論，多數人對餐廳的行為表示不滿，更痛批店家管理混亂、毫無誠信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。