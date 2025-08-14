防惡狼偷拍！消保處調查：僅5成旅宿執行反針孔偵測管理

為了防止偷拍，許多縣市規定公共場所須執行反針孔管理，針對公共場所之廁所、浴室、更衣室、哺乳室或其他類似設施，實施反針孔攝影偵測，並作成紀錄。行政院消保處今天公布今年旅宿業聯合查核結果，21家旅宿業者僅11家會自主執行反針孔管理，反針孔執行率為5成。

暑假旅遊旺季來臨，為保障旅客住房安全及維護消費權益，行政院消保處於5月指派消保官，會同地方政府消保官、觀光旅遊、建築管理、消防及警政機關人員，針對旅宿業建築安全管理、消防安全管理及經營管理等項目進行聯合查核，

消保處指出，為維護旅客的隱私安全，本次查核同時針對旅宿業反針孔管理情形進行相關調查。查核21家業者中，其中有11家業者會自主執行反針孔管理：定期執行的有9家，不定期執行的2家；亦有2家業者有對外宣稱提供反針孔偵測，僅1家符合其宣稱內容，1家不符合宣稱之業者，已當場命拆除相關告示牌。

消保處表示，就旅館或民宿可能發生之針孔偷拍問題，已請交通部觀光署研議相應管理措施，強化業者自主管理，保障消費者隱私。

消保處也提醒消費者，消費者出遊時如有住宿需求，可先行至交通部觀光署建置之「旅宿網」( https://www.taiwanstay.net.tw/ )查詢合法旅宿，入住時亦應留意逃生動線及安全梯是否暢通、室內消防安全設備有無雜物阻隔、地毯及窗簾有無防焰標示，以維護自身安全。如發生消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴，或至行政院消費者保護會網站（ https://cpc.ey.gov.tw/ ）進行線上申訴，以維護自身權益。

