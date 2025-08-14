快訊

防惡狼偷拍！消保處調查：僅5成旅宿執行反針孔偵測管理

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
行政院消保處今天公布114年旅宿業聯合查核結果，21家旅宿業者僅11家會自主執行反針孔管理，反針孔執行率為五成。圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片
行政院消保處今天公布114年旅宿業聯合查核結果，21家旅宿業者僅11家會自主執行反針孔管理，反針孔執行率為五成。圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

為了防止偷拍，許多縣市規定公共場所須執行反針孔管理，針對公共場所之廁所、浴室、更衣室、哺乳室或其他類似設施，實施反針孔攝影偵測，並作成紀錄。行政院消保處今天公布今年旅宿業聯合查核結果，21家旅宿業者僅11家會自主執行反針孔管理，反針孔執行率為5成。

暑假旅遊旺季來臨，為保障旅客住房安全及維護消費權益，行政院消保處於5月指派消保官，會同地方政府消保官、觀光旅遊、建築管理、消防及警政機關人員，針對旅宿業建築安全管理、消防安全管理及經營管理等項目進行聯合查核，

消保處指出，為維護旅客的隱私安全，本次查核同時針對旅宿業反針孔管理情形進行相關調查。查核21家業者中，其中有11家業者會自主執行反針孔管理：定期執行的有9家，不定期執行的2家；亦有2家業者有對外宣稱提供反針孔偵測，僅1家符合其宣稱內容，1家不符合宣稱之業者，已當場命拆除相關告示牌。

消保處表示，就旅館或民宿可能發生之針孔偷拍問題，已請交通部觀光署研議相應管理措施，強化業者自主管理，保障消費者隱私。

消保處也提醒消費者，消費者出遊時如有住宿需求，可先行至交通部觀光署建置之「旅宿網」( https://www.taiwanstay.net.tw/ )查詢合法旅宿，入住時亦應留意逃生動線及安全梯是否暢通、室內消防安全設備有無雜物阻隔、地毯及窗簾有無防焰標示，以維護自身安全。如發生消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴，或至行政院消費者保護會網站（ https://cpc.ey.gov.tw/ ）進行線上申訴，以維護自身權益。

消費者 行政院 消保官

相關新聞

塑膠公約突刪「減產」條文引多國反彈 今閉幕拍板存變數

「全球塑膠公約」談判原訂今落幕，大會預計今晚7時（台灣時間15日凌晨1時）舉行閉幕會。然而，聯合國昨臨時召開大會並發布最...

狼醫平台上線 民團揭還有3人執業 邱泰源：月底研議是否停職

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫平台近日上線。但醫療改革基金會表示，目前衛福...

美國藥品關稅衝擊全球藥價！陳昭姿憂我藥品供貨恐被排到「第三波」

美國總統川普日前對於藥品關稅指出，未來藥品進口到美國，關稅在一年到一年半內將採150%，未來更將調升到250%，但詳細措...

少子化成國安危機提解方 邱泰源：預計年底成立專責單位

國內少子女化問題嚴重，衛福部長邱泰源日前提出解決少子女化的四大方向，並提及「可以多辦聯誼」，被批畫錯重點。邱泰源昨為自己辯護，強調聯誼只是順口一提，「解決少子化，絕對不是只靠聯誼」。立委王育敏在立院質詢指出，台灣今年出生人口數恐跌破13萬人，且沒有止跌訊號，衛福部承諾成立兒少專責單位，卻未見相關規畫。邱泰源回應，兒少專責單位預計於年底成立。

影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

日系眼鏡品牌JINS近日因上傳一支街訪影片，讓輿論炸開。因影片中訪問3名街頭人士對於回覆訊息的看法，其言談嚴重歧視唐氏症患者、同志及女性，讓民眾看完影片後相當傻眼，紛紛認為作為一知名日系眼鏡品牌，不該犯此種低級錯誤。

用餐限1.5小時硬縮10分鐘！店員理由引爆客人怒火：清潔時間也算我的？

近日，一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，控訴某定食餐廳未遵守用餐時間規定，讓他與朋友的用餐體驗大打折扣。該貼文引發大量網友討論，多數人對餐廳的行為表示不滿，更痛批店家管理混亂、毫無誠信。

