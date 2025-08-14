快訊

大牙與羽球教練尪宣布離婚！斷5年婚「接受愛情已逝」

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

420分鐘跨域啟發！蔡明亮、郭強生等6名家領軍 聯經人文年會9/26首度登場

聯合新聞網／ 台北訊
圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供

六堂感受力修練，擁抱未來價值最高的能力

AI時代不敗的能力，就是人的感受力！深耕人文半世紀的聯經出版，將書頁轉化為藝術現場與知識講演，9/26(五)在台北101双融域首次舉辦「安於藝．癒於讀─2025聯經人文年會」，邀請蔡明亮郭強生、顏伯駿、李惠貞、魏廣晧、邱士華等6位名家，引領420分鐘、六大「感受力」修煉，引領洞察需求、啟發創新。

「聯經人文年會」由聯經出版主辦，文化部指導，中國信託文教基金會贊助支持。聯經出版表示，首度舉行人文年會，是深感人們在激亂的時代、舉世皆然的浮燥中，需要安靜下來，邀請參加者將心神交予藝術，將自己還給閱讀，尋求癒合世界的方式。特別邀請六位跨界名家分享如何跨域而心不驚，如何拓荒中保持定靜，開啟專屬於人的「共感優勢」—也是未來價值最高的一種能力，持續影響未來，洞見不絕。

420分鐘的年會中，聯經將已出版的書品，轉化為可親臨感受的多感官體驗，啟發的六大感受力包括：「啟迪的爵士」小號演奏家魏廣晧，以爵士樂的即興引領音樂感受力；「靜心的文物」故宮副研究員邱士華細談文物背後的時空語言；「安放的影像」導演蔡明亮分享影像與行動創作如何使人看見本心，並將於現場親自抄寫金剛經經文，藉由靜觀體驗，帶領在場者感受定心。

「透氣的閱讀」獨角獸計劃創辦人李惠貞，分享深度閱讀如何讓你從「人工」回到真人；「靈感的設計」設計師顏伯駿從《追憶似水年華》裝幀設計召喚文學感官記憶；「療癒的文學」小說家郭強生將分享人文與閱讀如何回應時代的焦慮，成為每個人心中獨特的未來生活提案。

購票參加者也將獲贈價值上千元的禮品，包括：1,000元購書優惠、當期《聯合文學》雜誌、法朋法式小點、活動影音序號等。

限席早鳥優惠售票中：https://linkingthink.com/2025LKArtAJ

安於藝．癒於讀─2025聯經人文年會

日期：2025/9/26（五）

時間：10：00－17：00

地點：双融域（台北市信義區信義路五段7號5樓，Taipei 101 觀景台售票口旁）

圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供

郭強生 蔡明亮 聯經出版 聯合文學

相關新聞

塑膠公約突刪「減產」條文引多國反彈 今閉幕拍板存變數

「全球塑膠公約」談判原訂今落幕，大會預計今晚7時（台灣時間15日凌晨1時）舉行閉幕會。然而，聯合國昨臨時召開大會並發布最...

狼醫平台上線 民團揭還有3人執業 邱泰源：月底研議是否停職

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫平台近日上線。但醫療改革基金會表示，目前衛福...

美國藥品關稅衝擊全球藥價！陳昭姿憂我藥品供貨恐被排到「第三波」

美國總統川普日前對於藥品關稅指出，未來藥品進口到美國，關稅在一年到一年半內將採150%，未來更將調升到250%，但詳細措...

少子化成國安危機提解方 邱泰源：預計年底成立專責單位

國內少子女化問題嚴重，衛福部長邱泰源日前提出解決少子女化的四大方向，並提及「可以多辦聯誼」，被批畫錯重點。邱泰源昨為自己辯護，強調聯誼只是順口一提，「解決少子化，絕對不是只靠聯誼」。立委王育敏在立院質詢指出，台灣今年出生人口數恐跌破13萬人，且沒有止跌訊號，衛福部承諾成立兒少專責單位，卻未見相關規畫。邱泰源回應，兒少專責單位預計於年底成立。

影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

日系眼鏡品牌JINS近日因上傳一支街訪影片，讓輿論炸開。因影片中訪問3名街頭人士對於回覆訊息的看法，其言談嚴重歧視唐氏症患者、同志及女性，讓民眾看完影片後相當傻眼，紛紛認為作為一知名日系眼鏡品牌，不該犯此種低級錯誤。

用餐限1.5小時硬縮10分鐘！店員理由引爆客人怒火：清潔時間也算我的？

近日，一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，控訴某定食餐廳未遵守用餐時間規定，讓他與朋友的用餐體驗大打折扣。該貼文引發大量網友討論，多數人對餐廳的行為表示不滿，更痛批店家管理混亂、毫無誠信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。