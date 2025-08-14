胸腔病院肺癌、大腸癌篩檢成效全台區域醫院評鑑第一

國民健康署昨天表揚「癌症防治績優醫療院所」，衛福部胸腔病院在眾多醫療院所中脫穎而出，肺癌、大腸癌篩檢推動成效在「診所/地區/區域醫院不分組」評鑑都第一、贏得「分秒必爭王」獎，雙料冠軍非常不簡單。

胸腔病院是專責胸腔疾病的公立醫院，長期推動肺癌、大腸癌、口腔癌等多項癌症篩檢服務。院方108年起設置醫學影像中心，購置低劑量電腦斷層掃描儀（LDCT），為高風險族群提供快速肺癌篩檢通道。去年共完成685人肺癌篩檢，發現高達80人異常，經轉診進一步檢查後確診10位肺癌患者，即時上傳檢查結果報告，提升及早治療機會。

大腸癌篩檢去年完成1720人，98人檢出陽性，進一步安排大腸鏡檢查後，確認56人癌前病變，3人確診大腸癌。院方表示，因檢後追蹤與確診處置展現高效率，確保民眾在黃金治療時間內獲得妥善醫療。

院長黃紹宗表示，面對逐年成長篩檢需求，一直積極擴充設備與資源。許多糞便潛血陽性個案需轉院接受大腸鏡檢查，常有等候時間過長問題。為解決此瓶頸，院方設立腸胃鏡檢室正在施工、預計九月底前啟用，屆時篩檢異常個案可在院內完成後續檢查，大幅縮短診斷流程，提升整體服務品質。

黃紹宗說，癌症早期往往無症狀，容易忽視，等到發現時常已進入晚期，錯失治療良機，定期癌症篩檢，才能有效發現早期病灶，提升治癒與存活率。胸腔病院將持續優化篩檢服務，強化異常個案追蹤與後續診療機制，為民眾健康把關。 胸腔病院胸腔家醫科主任吳啓豪(左一)陪同病人進行肺癌低劑量電腦斷層篩檢。圖／院方提供 吳啓豪診察篩檢者。圖／院方提供

商品推薦