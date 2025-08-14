快訊

大牙與羽球教練尪宣布離婚！斷5年婚「接受愛情已逝」

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

聽新聞
0:00 / 0:00

「台北好行APP」改版了！這功能大勝Google地圖 超好找Ubike

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北好行APP可顯示YouBike站點資訊，依照顏色顯示可借還數量。圖／擷取自APP
台北好行APP可顯示YouBike站點資訊，依照顏色顯示可借還數量。圖／擷取自APP

台北市交通局推出新版「台北好行APP」，結合大眾運輸系統，特別是能顯示出捷運及公車站點的YouBike站。交通局長謝銘鴻分享，YouBike是大眾運輸不可或缺的一環，曾使用Google Map找YouBike站，發現難以查詢，「台北好行APP」補足這點，不管是觀光客或日常使用者都方便。

「台北好行APP」在六月底上線，整合公車、捷運、台鐵、高鐵及YouBike。運輸資訊科長張鈞凱介紹，以往的APP針對台鐵及高鐵資訊，都需要跳轉到其官網再查詢，這次整合開放資料介接後，直接在該APP就能查詢時刻表等資訊，不會讓使用者體驗中斷。

特別是，「台北好行APP」將YouBike站點、借還數等資訊納入。張鈞凱說，Google Map的圖資無法顯示YouBike站點，需要再行輸入查詢且難顯示附近的捷運站點等，該APP能夠顯示出公車上下車的YouBike站。

張鈞凱說，之前的地圖會有許多圖標，對使用者來說過於干擾，這次APP加入「圖層選擇」功能，可以滿足只想搭乘的運具，同時，APP也會同步北市觀光活動的即時訊息整合，以輪播呈現。

至於活動封路、道路施工等資訊能否有機會在查詢路線時即時改道？張鈞凱說，主要是相關資訊要有上傳系統介接，目前APP會以5到10秒更新一次，未來可以討論或研議相關平台介接可行性。

APP Ubike 捷運 YouBike 使用者

延伸閱讀

市政府這裡下車嗎？AI公車站長給問 不用影響駕駛行車

雙北AI公車站長登場 乘客查詢資訊更便利

率全國之先 YouBike 電輔微型調度車進駐臺大校園

台大校園Youbike好難借…這輛車出現可望「神調度」

相關新聞

塑膠公約突刪「減產」條文引多國反彈 今閉幕拍板存變數

「全球塑膠公約」談判原訂今落幕，大會預計今晚7時（台灣時間15日凌晨1時）舉行閉幕會。然而，聯合國昨臨時召開大會並發布最...

狼醫平台上線 民團揭還有3人執業 邱泰源：月底研議是否停職

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫平台近日上線。但醫療改革基金會表示，目前衛福...

美國藥品關稅衝擊全球藥價！陳昭姿憂我藥品供貨恐被排到「第三波」

美國總統川普日前對於藥品關稅指出，未來藥品進口到美國，關稅在一年到一年半內將採150%，未來更將調升到250%，但詳細措...

少子化成國安危機提解方 邱泰源：預計年底成立專責單位

國內少子女化問題嚴重，衛福部長邱泰源日前提出解決少子女化的四大方向，並提及「可以多辦聯誼」，被批畫錯重點。邱泰源昨為自己辯護，強調聯誼只是順口一提，「解決少子化，絕對不是只靠聯誼」。立委王育敏在立院質詢指出，台灣今年出生人口數恐跌破13萬人，且沒有止跌訊號，衛福部承諾成立兒少專責單位，卻未見相關規畫。邱泰源回應，兒少專責單位預計於年底成立。

影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

日系眼鏡品牌JINS近日因上傳一支街訪影片，讓輿論炸開。因影片中訪問3名街頭人士對於回覆訊息的看法，其言談嚴重歧視唐氏症患者、同志及女性，讓民眾看完影片後相當傻眼，紛紛認為作為一知名日系眼鏡品牌，不該犯此種低級錯誤。

用餐限1.5小時硬縮10分鐘！店員理由引爆客人怒火：清潔時間也算我的？

近日，一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，控訴某定食餐廳未遵守用餐時間規定，讓他與朋友的用餐體驗大打折扣。該貼文引發大量網友討論，多數人對餐廳的行為表示不滿，更痛批店家管理混亂、毫無誠信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。