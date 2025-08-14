「台北好行APP」改版了！這功能大勝Google地圖 超好找Ubike

台北市交通局推出新版「台北好行APP」，結合大眾運輸系統，特別是能顯示出捷運及公車站點的YouBike站。交通局長謝銘鴻分享，YouBike是大眾運輸不可或缺的一環，曾使用Google Map找YouBike站，發現難以查詢，「台北好行APP」補足這點，不管是觀光客或日常使用者都方便。

「台北好行APP」在六月底上線，整合公車、捷運、台鐵、高鐵及YouBike。運輸資訊科長張鈞凱介紹，以往的APP針對台鐵及高鐵資訊，都需要跳轉到其官網再查詢，這次整合開放資料介接後，直接在該APP就能查詢時刻表等資訊，不會讓使用者體驗中斷。

特別是，「台北好行APP」將YouBike站點、借還數等資訊納入。張鈞凱說，Google Map的圖資無法顯示YouBike站點，需要再行輸入查詢且難顯示附近的捷運站點等，該APP能夠顯示出公車上下車的YouBike站。

張鈞凱說，之前的地圖會有許多圖標，對使用者來說過於干擾，這次APP加入「圖層選擇」功能，可以滿足只想搭乘的運具，同時，APP也會同步北市觀光活動的即時訊息整合，以輪播呈現。

至於活動封路、道路施工等資訊能否有機會在查詢路線時即時改道？張鈞凱說，主要是相關資訊要有上傳系統介接，目前APP會以5到10秒更新一次，未來可以討論或研議相關平台介接可行性。

商品推薦