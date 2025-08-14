白色巨塔遭菸害！調查公布二手菸重災區 醫院急診出入口和停車場上榜

法定禁菸公共場所二手菸保護率已達93%，但是113年禁菸公共場所的二手菸暴露率為7.1%，較111年4.0%上升。112年上路的「菸害防制法」修法內容擴大禁菸公共場所，但是衛福部國健署委由消基會的調查發現，醫療機構急診出入口及停車場附近為二手菸暴露率最高的法定禁菸場所，其次為校園。

國健署署長沈靜芬表示，吸菸是致癌的高風險因子，二手菸對身體也非常的傷，尤其損傷兒童及青少年的呼吸系統。「菸害防制法」修法之後，禁止吸菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲，再把整個禁菸區域擴大，包含了大專院校、幼兒園、托育機構、酒吧及夜店。

國健署委託消費者文教基金會於113年5月至10月期間，以實地訪查（明訪）及不定點不預期實地觀察（暗訪）方式，進行「菸害防制法」第18條及第19條禁菸場所的法令遵循情形。沈靜芬說，雖然還是有違規情形，希望加強宣導、輔導與稽查，讓民眾及業者能遵守相關規定。

消費者文教基金會秘書長陳雅萍表示，根據結果顯示，在明訪抽樣全國429個禁菸場所中，於14個場所發現「違規吸菸行為人」，尤其在醫療機構發現民眾容易於急診出入口或停車場附近吸菸。其中訪查72間學校中，於10間學校（3間大專院校、6間高中職及1間國中）的樓梯間發現菸蒂，合格率為86.1%。

暗訪觀察全國6,120家禁菸場所中，有50家場所主要入口處未張禁菸標示，以餐飲店及公眾消費之室內場所居多，合格率為99.2%；其中觀察13間幼稚園/托兒所，則皆符合禁菸場所相關規定。陳雅萍說，戶外合格率100%，但原因是沒有考核到，雖然現場沒有看到行為人，仍發現菸蒂或是聞到菸味。

針對全國禁菸場所，地方政府已開罰逾9千件違規案，總罰鍰金額超過4,600萬元。國健署副署長賈淑麗強調，「菸害防制法」第18條與第19條授權各地方政府得因地制宜，考量進出人數及滯留時間等因素，以公告方式，指定轄區內法定以外之禁菸場所，例如公車候車亭、校園周邊通學步道、戶外休閒娛樂場所、連鎖便利商店前騎樓及基層醫療院所前騎樓等。

累計至113年底，全國合計公告3萬3,997處禁菸場所。自112年3月22日「菸害防制法」修法施行至114年7月31日，地方政府衛生局稽查禁菸場所共計132萬餘次，針對違法吸菸者計裁處6,601件，罰鍰金額新台幣1,291萬餘元；未張貼明顯禁菸標示計裁處2,477件，罰鍰金額新台幣3,311萬餘元。

有癮君子反映，紙菸已經是合法的商品，為什麼不廣設吸菸區，減少移動式吸菸的二手菸影響到非吸菸者，甚至造成社會對立。沈靜芬表示，根據「菸害防制法」第19條，部分室外場所，如圖書館、博物館等文化教育機構的室外區域可以設置吸菸區，但必須有明顯標示。至於是否會增設？目前法規並無計畫要增加吸菸區的設置點。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署委託消費者文教基金會於去年5月至10月期間以實地訪查及不定點不預期實地觀察，民眾最常在醫療院所外遭遇二手菸暴露。記者廖靜清／攝影

