塑膠公約突刪「減產」條文引多國反彈 今閉幕拍板存變數

「全球塑膠公約」談判原訂今落幕，大會預計今晚7時（台灣時間15日凌晨1時）舉行閉幕會。然而，聯合國昨臨時召開大會並發布最新主席文本草案，突刪最具爭議的第6條「塑膠減產」規定，引發多國強烈反彈，批評此舉使公約淪為僅處理廢棄物的協議。大會主席雖承諾將重新提出版本，但今晚閉幕會能否順利拍板，仍充滿變數。

「全球塑膠公約」第五輪第二階段政府間談判會議（INC-5.2）自本月5日起於聯合國歐洲總部萬國宮舉行，為期10天，來自184個國家、共3500名與會者齊聚日內瓦。會議以上屆公布的「主席文本」為基礎，力求在本輪完成所有條文草案。

昨於閉幕前夕，聯合國臨時召開本屆第二次會員大會，並在會前一小時公布最新主席文本草案。以歐盟、加拿大、小島國家為主的「雄心壯志聯盟」，以及產油國科威特、伊朗等「志同道合聯盟」均表達不滿，要求主席重提版本。

新草案條文由原本32條減為31條，最大爭議在於刪除了原第6條「塑膠減產」條文；第3條「塑膠禁用清單」亦未納入塑膠產品化學物質規範，並刪除附錄列管的禁用清單，令主張減產的國家強烈反彈。另一方面，產油國則批評條約定義範圍不明，提出反對意見。

儘管大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）強調，新版草案充分反映「平衡成果」，審慎考量各代表團的底線、堅持與目標，並尊重各國的需求與利益。但許多代表團嚴詞批評，新版草案「不充分、不平衡」，也違背聯合國環境大會第5/14號決議，針對塑膠從生產、設計和處置的「全生命周期」，制定一項具法律約束力的國際協議。

菲律賓代表批評案文「不充分、不平衡、沒有核心義務」，淪為單純的廢棄物處理條款；英國代表則指出，國際社會正關注談判進展，但本次日內瓦會議不僅未達成協議，反而倒退一步。多國代表團更指新草案已跨越各自的「紅線」。

會後，逾二十個公民團體聯合聲明，痛斥新版草案是「公然且危險的倒退」、「向化石燃料業者無可救藥的投降」、「對人類的背叛」。全球焚燒爐替代聯盟（GAIA）則批評，該文本對全球健康、科學、人權與未來漠不關心，只為追求表面共識；更刪除了獲百餘國支持、被視為解決塑膠汙染關鍵的第六條「減少塑膠生產」，完全排除終結塑膠汙染目標，使內容退化為僅著重廢棄物管理的軟性協議。

GAIA並指出，新文本未涵蓋塑膠產品化學物質透明度、無毒再利用系統、廢棄物分級、人類健康保護等關鍵要素，且削弱公正轉型與財務機制，對長期爭取環境正義的全球南方國家而言更是侮辱，呼籲各國拒絕接受此版本。

