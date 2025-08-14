少子化成國安危機提解方 邱泰源：預計年底成立專責單位
國內少子女化問題嚴重，衛福部長邱泰源日前提出解決少子女化的四大方向，並提及「可以多辦聯誼」，被批畫錯重點。邱泰源昨為自己辯護，強調聯誼只是順口一提，「解決少子化，絕對不是只靠聯誼」。立委王育敏說，台灣今年出生人口數恐跌破13萬人，且沒有止跌訊號，過往衛福部承諾成立少子化專責單位，卻一直沒有看見相關規畫。邱泰源回應，少子化專責單位預計於年底成立。
立法院衛生環境及社會福利委員會今邀集衛福部、經濟部針對「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行專案報告。王育敏說，衛福部業務龐大，沒有人專責處理少子化問題，該問題沒有好好解決，少子化是國安危機，但都提不出解方，如日本、南韓、新加坡都有少子化專責單位，新加坡更給予生第三胎家庭補助40萬元，南韓也給予想生育的夫妻住宅補貼。
邱泰源說，國家面對少子化問題，目前在四大方向持續努力，包括減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力，以及提高婚育意願等四大方向下手，政府也投入愈來愈多資源。王育敏質詢，衛福部日前承諾成立少子化專責單位是否還會成立？邱泰源說，少子化專責單位一直在努力，預計於年底成立。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言