少子化成國安危機提解方 邱泰源：預計年底成立專責單位

國內少子女化問題嚴重，衛福部長邱泰源日前提出解決少子女化的四大方向，並提及「可以多辦聯誼」，被批畫錯重點。邱泰源昨為自己辯護，強調聯誼只是順口一提，「解決少子化，絕對不是只靠聯誼」。立委王育敏說，台灣今年出生人口數恐跌破13萬人，且沒有止跌訊號，過往衛福部承諾成立少子化專責單位，卻一直沒有看見相關規畫。邱泰源回應，少子化專責單位預計於年底成立。

立法院衛生環境及社會福利委員會今邀集衛福部、經濟部針對「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行專案報告。王育敏說，衛福部業務龐大，沒有人專責處理少子化問題，該問題沒有好好解決，少子化是國安危機，但都提不出解方，如日本、南韓、新加坡都有少子化專責單位，新加坡更給予生第三胎家庭補助40萬元，南韓也給予想生育的夫妻住宅補貼。

邱泰源說，國家面對少子化問題，目前在四大方向持續努力，包括減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力，以及提高婚育意願等四大方向下手，政府也投入愈來愈多資源。王育敏質詢，衛福部日前承諾成立少子化專責單位是否還會成立？邱泰源說，少子化專責單位一直在努力，預計於年底成立。

商品推薦