夏天消暑勝地！雙北九大免費玩水景點人氣揭曉

免費又好玩！雙北玩水景點排行榜

炎炎夏日，孩子們最期待的莫過於痛快玩水消暑！對家長來說，除了好玩，更在意的就是「安全性」與「是否免費」。因此，《網路溫度計DailyView》這次鎖定由政府或區公所公告、並具備設施維護的公共戲水景點，讓孩子能盡情放電、家長也能安心陪伴。

我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近兩年（2023/8/5～2025/8/4）討論度最高，且2025年仍有開放的「雙北免費玩水景點」，整理出「2025雙北免費玩水景點TOP 9」。榜單亮點包括「市中心就能玩水」、特色景觀設計，以及結合遊樂設施、運動場域等多元玩法，讓大小朋友一次玩個過癮。一起來看看網友口碑力推、免費又好玩的前九大景點人氣揭曉。

No.9 新店十四張歷史公園

翻攝官網／新北市政府

翻攝官網／新北市政府

地點：位於新北市新店區央北二路、啟文路口，鄰近捷運十四張站或小碧潭站，步行即可到達。

戲水區開放時間：6月14日至9月30日

放水時間：週一至週五16:30-18:30；週六日10:00-11:30、15:00-18:30（每半小時噴水一次，每次約15分鐘）。

新店十四張歷史公園是新店居民心中的夏日寶地，園區以農村水圳意象為主題，規劃了「水汲桶區」、「香魚水圳道」、「水桌」與「水桶瀑布區」等設施，每到夏天噴水時間一到，總能瞬間聚集滿滿親子同樂的笑聲。不少跨區、甚至跨縣市前來的家長形容「住附近真的很幸福，小朋友來都玩到不想回家」，也有人讚嘆「空間寬敞且設施齊全，雖然遮陽不多但維護良好」。其中「水桶瀑布區」很受歡迎，網友笑說「小朋友們還會互相告知哪個水桶準備倒水，不認識的孩子們在公園玩一玩都變成朋友了」。

除了戲水，公園還有大片草地、步道與多元遊具，「溜滑梯下方是木質材質有緩衝效果，沙坑旁還有水龍頭方便清洗」，讓家長更安心。值得一提的是，新店十四張歷史公園同時也是指定的緊急避難場所，具備防災功能，在都市中難得結合休憩與安全需求。只是週末假日人潮多，停車位一位難求，老手建議「想輕鬆玩一定要提早來卡位」。

No.8 迪化污水處理廠附設休閒運動公園

翻攝官網／臺北市政府觀光傳播局

翻攝官網／臺北市政府觀光傳播局

地點：台北市大同區延平北路四段200號，Google Map可直接輸入「迪化汙水處理廠停車場」。

放水時間：每日定時8:30-20:00

興建於全台規模最大的二級污水處理廠之上，迪化休閒運動公園將運動、遊憩與水資源教育融合在同一片綠地。運動累了，抬頭就能看見飛機呼嘯而過，還能登上跨堤景觀平臺，把淡水河、城市與遠方山巒的美景一覽無遺。園區頂部分為「互動水道區」、「動感遊戲區」與「運動健康區」三大主題空間，夏季限定的湧水丘、水車（道）、手壓泵浦、噴水腳踏車等戲水設施，讓孩子盡情玩耍；共融蹺式蹺板、鞦韆、旋轉杯、攀爬網溜滑梯、戰鬥繩、滑步機與撐樁跳等，也讓大小朋友一次放電。戲水區旁還設有簡易清洗區，若需要更換衣物，可至園區內公廁使用。

網友表示「夏日很適合帶小朋友來玩水，很多水利設施或流水道設計，園區內整齊乾淨，非常舒服！」也有家長分享第一次來的時候，差點找不到入口，「要先走上樓梯才會看到戲水區，指標不算明顯」。也有人好奇水質，熱心網友解釋：「戶外戲水難免會有落葉、細屑，不過這邊用的是經過過濾循環的自來水，比一旁標示『不建議接觸』的景觀水道乾淨很多。」這個每天處理約50萬噸生活污水的地方，從城市淨水守護者，變成夏天的親水天堂。

No.7 百齡左岸水上小蟹公園

翻攝FB／戀戀水綠 臺北水利

翻攝FB／戀戀水綠 臺北水利

地點：位於社中街156巷底，百齡河濱左岸公園內。

戲水區開放時間：6月與9月為例假日及國定假日開放；7月與8月每日開放。

放水時間：10:00-10:30、11:00-11:30、15:00-15:30、16:00-16:30、17:00-17:30。

2024年初全新亮相的百齡左岸水上小蟹公園，在網路上迅速累積高討論度，以「螃蟹」為主題打造，結合地形設置水遊具、攀爬組合與休憩座椅。園內的攀爬設施能訓練孩子的大肢體與平衡感，淺水池與噴水遊具則在夏日成為親子同樂的清涼焦點。

網友口碑也相當不錯，盛讚這裡「小而巧，卻能讓孩子放電一整個下午」，還有人分享園區設施維護用心，旁邊就有停車場和廁所，交通便利度加分。不管是踩單車、騎機車還是開車，都能輕鬆抵達，成為夏季親子戲水的熱門打卡點。

No.6 鶯歌陶瓷博物館陶瓷藝術園區戲水池

翻攝IG／新北市立鶯歌陶瓷博物館

翻攝IG／新北市立鶯歌陶瓷博物館

地點：新北市鶯歌區文化路200號（若是為了戲水而來，車輛可停放於停車場，從側門進入後右側即是水廣場戲水玩沙區）。

戲水池開放時間：6月25日至8月31日。每週三至日上午9:30–17:00，假日延長至18:00；每週一、二為定期清潔保養日，不開放。

興建於陶瓷藝術園區內的戲水池，鄰近停車場，不需購買博物館門票即可入內，是新北夏日人氣的藝文系玩水點。即日起至8月底免費開放，讓大小朋友在水花間也能感受藝術氛圍。水廣場中融入了陶瓷藝術彩繪，與周邊的戶外陶藝作品相映成趣。玩累了可到「小陶窩」享用冰品，假日還有限定窯烤麵包香氣四溢，是涼感與美感兼具的一日小旅行。

有家長分享，藝術園區讓陶博館的主題更豐富，「戶外展覽空間讓年紀小的孩子也能親近陶瓷文化」。也有人讚嘆「夏日開放的親水園區真的非常棒！館內適合靜態欣賞，戶外則親民又放鬆」。不少人認為這裡不只館內藝術品值得看，館外草地與親水區同樣是家庭旅遊的亮點，且整體空間乾淨舒適，非常適合帶孩子度過清涼又有收穫的夏日午後。

No.5 大佳河濱公園戲水區

翻攝官網／台北市政府工務局

翻攝官網／台北市政府工務局

地點：基隆河八號（濱江疏散門）或九號水門（大佳疏散門）進入後，左轉直行至希望噴泉前即抵達。

戲水區開放時間：2025年6、9月假日及端午節連假；7月1日至8月31日暑期。

放水時間：10:00-10:40、11:00-11:40、15:00-18:00。

佔地42公頃的大佳河濱公園，是台北市熱門的親子放風場，擁有大片草地、自行車道與滑索、溜滑梯等設施。每年夏季限定開放的戲水區，更是大小朋友的清涼聖地；園區設有多種可愛造型花灑與噴水裝置，還有廣受小朋友喜愛的大面積沙坑，讓玩水、玩沙一次滿足。

在網路上，大佳河濱公園戲水區的聲量始終居高，不少家長笑說「大熱天沖冰水超舒服」，提醒要防曬、戴蛙鏡與毛巾備戰。有網友覺得這裡適合怕水的孩子，因為造型出水裝置大多呈霧狀，水量溫和；也有人認為規模偏小、水量不多，拿水槍裝水稍嫌困難。但無論如何，多數孩子一進水區就玩到不想離開。

No.4 新莊塭仔底濕地公園

翻攝FB／新北水漾

翻攝FB／新北水漾

地點：中華路三段與富貴路交叉路口

戲水區開放時間：6、9月每週例假日及國定假日；7、8月週二至週日開放（週一休園維護）。

放水時間：09:30-18:30，每半小時放水15分鐘。

兼具親水、生態、休憩與滯洪功能的塭仔底濕地公園，不只規劃了兒童遊樂區、溜冰場和休憩涼亭，夏季限定的戲水池更是孩子們的放電天堂。噴泉、噴水平台、噴水隧道輪番上場，水花中夾雜尖叫與笑聲。園區還打造了國內首座人工浮島，配合疊水區與水生植物，邊玩水也能順便上生態課。

網友笑稱這裡是「新莊人的後花園」，有家長分享早上9時30分剛開放人最少，住附近的乾脆讓小孩直接穿泳衣來，玩到全身濕透再去廁所換衣服。也有人提醒別用手腳擋噴水孔，不然守衛會吹哨勸阻。雖然戲水區面積不大、種類不算多，但作為免費設施，乾淨的水質與定時噴水依舊讓孩子們在水花間樂不思蜀，直到噴水停止才願意收心。

No.3 汐止星際遊戲場

翻攝FB／我的新北市

翻攝FB／我的新北市

地點：新北市汐止區長江街180號（新北市汐止區江長抽水站旁）。

戲水區開放日期：6、9月每週例假日及國定假日；7、8月除週二維護外每日開放。

噴水時間：10:00-12:00、15:00-20:00（遇雨暫停）

汐止區最大型的兒童遊戲場，用「八大行星」分出各式玩法，從夏季限定的水星戲水區、土星沙坑區，到木星、金星、地球等溜滑梯與攀爬設施，幾乎能滿足不同年齡層的需求。海王星體健區、火星籃球場、太陽溜冰場、天王星樂齡區，讓大小朋友各自找到玩樂據點。彩繪星團跑道、流星攀爬網與碗型爬網，加上夜間燈光效果，也成為拍照打卡的特色。

不少家長分享，「帶上戲水玩具、約好夥伴同行會更好玩」，還有人讚夜晚的燈光設計「真的像在宇宙中漫遊」。不過，附近停車需要找位置，但算是汐止區的兒童們最佳遊戲場所。

No.2 新店陽光遊戲場

新北高灘處提供

新北高灘處提供

地點：新北市安業街陽光運動公園（陽光橋畔）。

戲水區開放時間：6、9月例假日與國定假日；7、8月每日開放（週二休園維護）。

放水時間：10:00-12:00、15:00-19:00。

新店溪畔的陽光遊戲場，自2022年改造後持續霸榜親子熱門話題。園區以「陽光綠洲」為主題，結合水、沙、石等天然材質，打造「水上樂、陸上玩、空中遊」三棲空間。蝶型水道區一次集結9種親水設施，從水霧、落瀑水盤到綠丘湧泉、戲水潭，全用友善無障礙路徑串聯；林蔭下的樹鄰遊戲區則配有林間爬網、天空吊橋、波形棧橋等空中挑戰，還有大型彈跳床、各式鞦韆與跑酷場地，放電模式直接拉滿。

網友熱議「有更新許多共融式非罐頭式兒童遊具，旁邊是小孩最愛的戲水區，可惜遮蔭處太少，台灣夏天真是太悶熱了」、「兒童的遊樂設施、戲水設施設計的很好，適合遛小孩的好地方」。遊戲場旁就有停車場與洗手間，安排一整天玩也沒問題。

No.1 三重海世界水樂園

翻攝FB／新北水漾

翻攝FB／新北水漾

地點：位於新北大都會公園熊猴森樂園（三重區水漾路一段河堤），鄰近捷運三重站1A出口，交通便利。

戲水區開放時間：2025年6月與9月於例假日及國定假日開放；7月1日至8月31日暑期每日開放（每週二封園維護）。

放水時間：10:00-12:00、15:00–19:00。

榮登今年雙北免費玩水景點聲量第一名的三重海世界水樂園，佔地約1,500平方公尺，以台灣周邊海洋生物為主題，共規劃12種親水設施。最大魅力就是把「綠蠵龜、萬里蟹、花園鰻、澎湖章魚、海月水母」等7大特色水中生物搬進戲水區，不只好拍，也讓孩子邊玩邊認識海洋生態。緊鄰的熊猴森樂園是全台最大的堤坡樂園，擁有31座溜滑梯與超過100組遊具，水陸雙樂園的組合讓大小朋友都玩到不想回家。許多網友直呼「每年夏天一定要來」、「小朋友來這都會玩瘋」，更封它為「新北最夯免費玩水勝地」。

園區玩法多元，包含360度水霧的彩虹隧道、無障礙益智水桌、親子互動的大型水槍、手動幫浦等5種不同體驗，從幼兒到國小生都能找到放電方式。現場也貼心設有更衣間與戶外淋浴區，讓玩水後能簡單沖洗，成為暑假家長口中的「半天消暑救星」。

玩水前必讀！安全與準備提醒

在這些免費又好玩的戲水景點裡，大人、小孩都能玩得不亦樂乎，不過安全永遠是第一順位。出發前不妨留意安全提醒，讓全家人在盡情享受清涼的同時，也能玩得安心、平安回家。

・先查官方公告：各戲水區的開放時間、日期，可能因天氣或維護暫停，出發前先確認最新資訊，避免撲空。

・家長全程陪同：12歲以下或身高低於140公分的孩童，需有大人陪在旁邊照看，別讓孩子單獨下水。

・慢走不奔跑：地面雖有防滑處理，仍可能濕滑，玩水時保持慢走，避免追逐或滑倒受傷。

・禁止危險行為：不跳水、不推擠、不衝撞、不攀爬設施，確保自己與他人的安全。

・水槍友善使用：水槍或灑水器具請避免直射他人臉部與眼睛，防止受傷。

・維持水域清潔：戲水池內禁止飲食、吸菸、帶寵物，也不要將頭湊近噴水孔或帶可能傷人的物品入池。

・做好防曬補水：夏日戲水容易曬傷或中暑，記得防曬、補水，必要時穿著防曬衣與遮陽帽。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年8月5日至2025年8月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

