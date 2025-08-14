智能、節能、AI 應用引領新生活 新北淨零媒合會明登場

新北市政府經濟發展局將於15日於市府一樓彭園會館舉辦「2025新北淨零生活新未來-智能×節電×AI應用媒合會」。活動以智能節電技術應用為核心，串聯企業智慧節能與居家節能生活2大主軸，集結15家智慧節電與家電業者，結合產業新知、實務經驗分享與專屬節能產品優惠方案，打造知識與技術應用的一站式智慧節能媒合平台。邀請企業與市民朋友踴躍參與，共創智慧低碳生活新篇章。

經發局表示，今年活動涵蓋企業端與民生端節能應用情境，聚焦智慧能源管理、減碳效益提升與居家節電實踐方案，以及現場專題講座邀請永豐餘控股、台電公司等單位分享「從減碳到賺碳」及「RE30新電價制度」實務經驗與新知分享，協助企業掌握智慧節電與減碳管理最新趨勢。活動同時展出最新智慧插座、AI溫控、LED照明等家用節能設備，並搭配市民專屬優惠與現場互動體驗，讓節電「看得到、控得了、省得下」落實在生活中。

為擴大政策交流與提升淨零意識，現場設置多項政策資源專區，提供「永續貸」方案諮詢、「碳健檢中心」服務，以及「數位轉型輔導」計畫介紹，協助企業及市民有效運用市府資源，加速節能減碳。此外，活動特別規劃「智慧家庭互動展示區」，以可感知、可操作的節能模擬場景，展現低碳生活的真實應用，提升民眾導入智慧節能方案意願。

本次活動集結15家科技節能與智慧家電業者設攤展示，包括永豐餘、衍境、天能、美特斯、大同、億光等知名品牌，現場推出市民專屬優惠，如購機折扣、安裝補貼、限量贈品等多元方案；並設置「節電健檢站」，市民提供2期電費單由專業顧問免費能源診斷與改善建議，完成諮詢即可獲得節能燈泡好禮1份，鼓勵民眾實際了解自身用電狀況並落實節能作為。

經發局強調，隨著AI技術快速滲透產業各領域，節電已不再只是理念，而是能立即實踐的創新方案。新北市將持續攜手企業、市民與各界力量，共同推進智慧節能技術落地，打造高效、低碳的新北智慧生活願景。活動已開放報名，名額有限，敬請企業及市民朋友把握淨零減碳的機會

商品推薦