快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

智能、節能、AI 應用引領新生活 新北淨零媒合會明登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市府將於15日在彭園新板會館舉辦「2025新北淨零生活新未來-智能×節電×AI應用媒合會」。 圖為2024年媒合會照片。圖／新北市政府經濟發展局提供
新北市府將於15日在彭園新板會館舉辦「2025新北淨零生活新未來-智能×節電×AI應用媒合會」。 圖為2024年媒合會照片。圖／新北市政府經濟發展局提供

新北市政府經濟發展局將於15日於市府一樓彭園會館舉辦「2025新北淨零生活新未來-智能×節電×AI應用媒合會」。活動以智能節電技術應用為核心，串聯企業智慧節能與居家節能生活2大主軸，集結15家智慧節電與家電業者，結合產業新知、實務經驗分享與專屬節能產品優惠方案，打造知識與技術應用的一站式智慧節能媒合平台。邀請企業與市民朋友踴躍參與，共創智慧低碳生活新篇章。

經發局表示，今年活動涵蓋企業端與民生端節能應用情境，聚焦智慧能源管理、減碳效益提升與居家節電實踐方案，以及現場專題講座邀請永豐餘控股、台電公司等單位分享「從減碳到賺碳」及「RE30新電價制度」實務經驗與新知分享，協助企業掌握智慧節電與減碳管理最新趨勢。活動同時展出最新智慧插座、AI溫控、LED照明等家用節能設備，並搭配市民專屬優惠與現場互動體驗，讓節電「看得到、控得了、省得下」落實在生活中。

為擴大政策交流與提升淨零意識，現場設置多項政策資源專區，提供「永續貸」方案諮詢、「碳健檢中心」服務，以及「數位轉型輔導」計畫介紹，協助企業及市民有效運用市府資源，加速節能減碳。此外，活動特別規劃「智慧家庭互動展示區」，以可感知、可操作的節能模擬場景，展現低碳生活的真實應用，提升民眾導入智慧節能方案意願。

本次活動集結15家科技節能與智慧家電業者設攤展示，包括永豐餘、衍境、天能、美特斯、大同、億光等知名品牌，現場推出市民專屬優惠，如購機折扣、安裝補貼、限量贈品等多元方案；並設置「節電健檢站」，市民提供2期電費單由專業顧問免費能源診斷與改善建議，完成諮詢即可獲得節能燈泡好禮1份，鼓勵民眾實際了解自身用電狀況並落實節能作為。

經發局強調，隨著AI技術快速滲透產業各領域，節電已不再只是理念，而是能立即實踐的創新方案。新北市將持續攜手企業、市民與各界力量，共同推進智慧節能技術落地，打造高效、低碳的新北智慧生活願景。活動已開放報名，名額有限，敬請企業及市民朋友把握淨零減碳的機會

節電 減碳 智慧家電

延伸閱讀

一銀秀數位金融新生活

新北貢寮美豐里蟬聯11年環境五星里 感恩餐會共享榮耀

新北貢寮卯澳新停車場啟用 解決人潮湧現停車難題

新北汐止湖蓮里行不便 會勘找適合地設YouBike2.0E

相關新聞

塑膠公約突刪「減產」條文引多國反彈 今閉幕拍板存變數

「全球塑膠公約」談判原訂今落幕，大會預計今晚7時（台灣時間15日凌晨1時）舉行閉幕會。然而，聯合國昨臨時召開大會並發布最...

狼醫平台上線 民團揭還有3人執業 邱泰源：月底研議是否停職

近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫平台近日上線。但醫療改革基金會表示，目前衛福...

少子化成國安危機提解方 邱泰源：預計年底成立專責單位

國內少子女化問題嚴重，衛福部長邱泰源日前提出解決少子女化的四大方向，並提及「可以多辦聯誼」，被批畫錯重點。邱泰源昨為自己...

影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

日系眼鏡品牌JINS近日因上傳一支街訪影片，讓輿論炸開。因影片中訪問3名街頭人士對於回覆訊息的看法，其言談嚴重歧視唐氏症患者、同志及女性，讓民眾看完影片後相當傻眼，紛紛認為作為一知名日系眼鏡品牌，不該犯此種低級錯誤。

「台北好行APP」改版了！這功能大勝Google地圖 超好找Ubike

台北市交通局推出新版「台北好行APP」，結合大眾運輸系統，特別是能顯示出捷運及公車站點的YouBike站。交通局長謝銘鴻...

白色巨塔遭菸害！調查公布二手菸重災區 醫院急診出入口和停車場上榜

法定禁菸公共場所二手菸保護率已達93%，但是113年禁菸公共場所的二手菸暴露率為7.1%，較111年4.0%上升。112...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。