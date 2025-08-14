快訊

狼醫平台上線 民團揭還有3人執業 邱泰源：月底研議是否停職

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
針對「涉及性平事件的醫事人員是否要停職」？衛福部長邱泰源說，將於8月底邀集醫事人員團體、法規專家等進行討論，如何在合法及符合社會期待的情況來進行。記者沈能元／攝影
近期醫師涉及性侵、性騷等性平事件頻傳，為保障民眾就醫安全及知情權，衛福部狼醫平台近日上線。但醫療改革基金會表示，目前衛福部僅揭露民國112年後性平判決確定的案件，但仍有3件性平判決案例遺漏沒有被揭露，但這些案件並不會因為沒公開就不存在，憂心平台成為狼醫的保護傘。

立法院衛生環境及社會福利委員會今邀集衛福部、經濟部針對「美國針對進口藥品、原料藥課稅對我國產業造成影響」進行專案報告。立委陳菁徽說，狼醫平台近日上線，但民團指出，目前還有3名狼醫正在執業，讓人十分震驚，當時衛福部設置狼醫平台時，邱泰源曾說「爛咖沒有那麼多」，但事實是還有狼醫正在執業，卻沒有在平台上面。

衛福部長邱泰源說，「爛咖沒有那麼多，這句話不是我說的，我說話都是十分尊重對方」，而目前僅公布112年後性平判決確定的案件，必須依技術面、專業面，目前與司法院尚未完全直接嫁接，仍持續聯繫中。至於，針對「涉及性平事件的醫事人員是否要停職」，將於8月底邀集醫事人員團體、法規專家等進行討論，如何在合法及符合社會期待的情況來進行；另，針對醫師懲戒事由於違背醫學倫理的明確函釋，將於8月中旬發布。

陳青徽說，高雄日前傳出有名醫師替民眾謹行減重手術，造成2人死亡的事件後，還可以繼續看診，最後，高雄市衛生局緊急停權，衛福部應考量不只限於違反性平事件的狼醫，以及如盜刷健保卡、雇用密醫、使用非法療法等，嚴重破壞醫病信任的劣醫，均應納入狼醫平台加以公開。

