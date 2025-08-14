吹冷氣不利健康？ 憂罹患「病態建築症候群」

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

夏天吹冷氣是一大享受，但長期待在冷氣房也會生病！印度研究指出，待在冷氣房的人會出現明顯「病態建築症候群」，包括頭痛頭暈、鼻塞流鼻水和咳嗽喘息等症狀，但轉移至室溫環境便會漸少症狀發生。對此，確保良好的冷氣維護對於預防空調感染至關重要。

病態建築症候群

The Conversation》報導，印度分別針對待在冷氣房和室溫環境的200名健康成年人進行兩年追蹤調查，結果顯示，待在冷氣房的受試者出現更多病態建築症候群相關症狀，尤其過敏症的盛行率更高，再加上肺功能也變差，甚至導致缺勤頻率增加。

「病態建築症候群」(Sick Building Syndrome) 是指長時間處於冷氣環境中可能出現的症狀總稱，包括頭痛頭暈、鼻塞流鼻水、咳嗽喘息、皮膚刺激或皮疹，甚至是疲勞導致工作注意力不集中。

對此，這些症狀通常發生在辦公室上班族身上，以及任何長時間待在冷氣建築的人，而隨著待在室內的時間越長，病態建築症候群的症狀便會越嚴重，但離開後這些症狀就會減輕。

確保良好冷氣維護

ScienceAlert》報導，當冷氣設備運作不正常時，其會將原本應該被捕獲的過敏原、化學物質和空氣中的微生物釋放到空氣中。此外，冷氣故障也可能將清潔劑或冷媒中的化學蒸氣釋放出來，包括苯、甲醛和甲苯等有毒化學物質，都會刺激呼吸系統。

空調設計目的是過濾空氣污染物、真菌孢子、細菌和病毒，以防止其進入室內環境而污染空氣，然而，若空調系統的過濾器骯髒老化，這層保護屏障就會受損。因此，確保良好的冷氣維護對於預防空調感染至關重要。

【更多精採內容，詳見

冷氣 建築 頭痛

