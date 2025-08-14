快訊

婦愛吃兩種料理「汞」超標！醫點名高汞魚類 罐頭也不宜多吃

聯合新聞網／ 綜合報導
黑鮪示意圖。本報資料照
黑鮪示意圖。本報資料照

劉博仁醫師近日於其臉書粉絲專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文，分享有關大型魚類汞含量及其對健康影響的重要資訊。他指出，喜愛食用鮪魚、鯊魚等大型魚類的民眾需注意汞累積可能造成的健康風險。

劉醫師在門診中，經常為患者檢測血液中的重金屬濃度，包括汞（Mercury）與鉛（Lead）。他提到，近期遇到一位女士因偏好食用鮪魚與鯊魚料理，檢測結果顯示其血液中的汞濃度超過安全標準。此外，他也曾照顧過一位男性患者，其血液中的汞與鉛濃度均顯著偏高。透過非藥物的方式，例如營養點滴療法，患者的汞濃度在幾週後大幅下降並恢復正常。

劉醫師回顧了日本歷史上震驚世界的「水俁病」事件。1950年代，日本熊本縣水俁市因化工廠排放含甲基汞的廢水，導致當地居民食用受污染的魚貝類後出現神經系統損害、肢體障礙等症狀，甚至造成死亡。該事件促成了2013年的《水俁公約》，全球開始限制汞的排放與使用。

劉博仁醫師指出，慢性汞暴露主要來自飲食（尤其是大型掠食魚）、牙科汞合金以及環境污染。汞對人體的主要影響包括：

神經系統：手抖、記憶力下降、情緒不穩等。

腎臟：腎功能下降、蛋白尿。

免疫系統：免疫力下降、自體免疫疾病風險增加。

心血管系統：高血壓、心血管疾病風險上升。

孕婦與胎兒：影響胎兒腦部與神經發育，可能造成智力與動作障礙。

根據美國FDA與EPA最新監測報告，以及全球研究數據集（1995–2022年），劉醫師列出汞含量最高的魚類，供民眾參考：

非常高汞（>0.9 ppm）：劍魚、鯊魚、旗魚、方頭魚、馬鮫魚。

高汞（0.3–0.9 ppm）：大目鮪、黃鰭鮪、長鰭鮪、智利海鱸。

低汞（<0.1 ppm）：鮭魚、秋刀魚、鯖花魚、鱈魚、鯡魚、沙丁魚、吳郭魚。

針對日常生活中汞的排出，劉醫師建議以下方法：

1. 含硫食物（如大蒜、西蘭花）促進谷胱甘肽生成。

2. 海藻類（如螺旋藻）幫助排出重金屬。

3. 高抗氧化水果（如莓果、奇異果）減少汞損害。

4. 含硒食物（如巴西堅果）與汞形成無毒化合物。

5. 膳食纖維（如燕麥、豆類）減少腸肝循環中的汞再吸收。

6. 運動與桑拿流汗，加速汞排出。

對於高濃度汞暴露或中毒患者，醫療上可使用藥物螯合劑（如DMSA、DMPS），或採用功能醫學策略。劉醫師分享，他在治療患者時未使用藥物，而是透過營養點滴及飲食調整，使患者的汞濃度逐步下降至安全範圍。

劉醫師最後提醒民眾，偶爾食用高汞魚類問題不大，但長期、大量食用可能導致中毒風險。他特別強調孕婦、哺乳婦女及兒童應避免食用高汞魚類。此外，若出現疲勞、手腳麻木及記憶力下降等症狀，建議進行血液重金屬檢測。

貼文吸引大量網友回應，有人表示：「環境污染在台灣也是個嚴重問題！」也有網友詢問：「那鮪魚罐頭也是嗎？」劉醫師回覆：「不宜多吃」。

