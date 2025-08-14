快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣史上「海水吞沒村莊萬人死亡」大災難！氣象署說明風暴潮

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
1845年雲林口湖風暴潮事件。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
1845年雲林口湖風暴潮事件。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

台灣歷史上，曾經發生過一次讓整個村莊「被海水吞沒」的大災難，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，就是1845年雲林口湖風暴潮事件。根據文獻記載，當時有9個村落幾乎整個被吞沒，撿回來的遺體就超過3000具，後來推估死亡人數可能高達1萬人。

氣象署說，1845年6月初，一場強颱夾帶暴雨襲擊西部，風暴潮侵襲雲林縣濱海地區，當地的口湖、下湖、蚶仔寮、新港與下崙仔等低窪村落受災害嚴重，人們還沒反應過來，海水就已經灌進來了。就像整片「水牆」直接推上陸地，造成極嚴重的災情。

什麼是風暴潮？氣象署表示，就是颱風靠近時，強風加上低氣壓，會把大量海水「擠」向岸邊，海平面瞬間暴漲，不僅造成海水倒灌與河川逕流無法入海，如果剛好碰上天文潮的漲潮，根本像是海水翻牆進屋，一路淹進內陸低窪地區。

氣象署表示，因應氣候變遷造成全球極端天氣事件更嚴重，風暴潮的預測已經成為台灣災害防救體系的一大方向。氣象署已經建置「風暴潮預報作業系統」，利用數值模擬提前預測水位會上升多少、哪些地方可能造成海水倒灌。讓我們有時間可以防災準備，不會讓1845年的悲劇重演。

不過，氣象署表示，科技再進步，最重要的還是民眾的警覺性。當颱風來襲的時候，我們也要隨時關注海水位變化，提早留意潛在威脅，才可以趁早做好防災準備。

風暴 氣象署

延伸閱讀

台南風雨增強 黃偉哲視察青鯤鯓、青山漁港防海水倒灌

颱風楊柳襲台東 吹破縣府玻璃門、吞沒音樂節舞台

影／宛如錢塘江！楊柳颱風海水倒灌回溪口 阿朗壹巡邏員驚呼

雲林口湖文蛤大量死亡 縣府爭取中央從速救助

相關新聞

台灣史上「海水吞沒村莊萬人死亡」大災難！氣象署說明風暴潮

台灣歷史上，曾經發生過一次讓整個村莊「被海水吞沒」的大災難，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，就是1845年雲林口...

影片嘲諷唐氏症、同志 JINS台灣團隊道歉了：未經審核誤上架

日系眼鏡品牌JINS近日因上傳一支街訪影片，讓輿論炸開。因影片中訪問3名街頭人士對於回覆訊息的看法，其言談嚴重歧視唐氏症患者、同志及女性，讓民眾看完影片後相當傻眼，紛紛認為作為一知名日系眼鏡品牌，不該犯此種低級錯誤。

快抬頭看天空！鄭明典分享艷麗彩雲畫面「跟楊柳颱風有關」

今天各地陸續放晴，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出艷麗的彩雲照片，他表示，颱風把大量水氣送上對流層頂，颱風外圍因此常有卷...

奇異果早晚吃功效大不同！營養師揭食用黃金時段 補充能量又好睡

根據日媒「Trilltrill」報導，奇異果不僅能當早餐水果，也能作為睡前點心，但你知道早晚吃的效果並不相同嗎？有營養師和保育員執照的小池三代子指出，根據個人的需求選擇時實用的時間，能讓這顆小小水果的功能最大化。

菜價飆漲農糧署出手穩定菜價 業者建議吃「這類菜」省荷包

短短1個多月，中南部蔬果產區接連遭風災豪雨減產，菜價飆漲。「菜王」高麗菜每斤漲到80元，1顆動輒3、4百元，消費者吃不消...

對抗帕金森氏症 DBS手術或非侵入式神波刀怎麼選擇？

彰化基督教醫學中心最近成功為一名罹患帕金森氏症超過10年的45歲鄭姓男子，執行「清醒式深部腦刺激手術」（Deep Brain Stimulation, DBS），術後顫抖與僵硬症狀顯著改善，恢復自主行動能力，大幅提升生活品質，彰基並結合導入非侵入性治療「神波刀」， 能降低感染與出血風險。 這兩種治療方式的原理為何？是否需要自費還是健保有補助？能為帕金森氏症帶來哪些改善效果？聯合報數位版醫病之間專欄將為讀者詳細解答，歡迎訂閱分享。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。