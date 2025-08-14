台灣史上「海水吞沒村莊萬人死亡」大災難！氣象署說明風暴潮

台灣歷史上，曾經發生過一次讓整個村莊「被海水吞沒」的大災難，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，就是1845年雲林口湖風暴潮事件。根據文獻記載，當時有9個村落幾乎整個被吞沒，撿回來的遺體就超過3000具，後來推估死亡人數可能高達1萬人。

氣象署說，1845年6月初，一場強颱夾帶暴雨襲擊西部，風暴潮侵襲雲林縣濱海地區，當地的口湖、下湖、蚶仔寮、新港與下崙仔等低窪村落受災害嚴重，人們還沒反應過來，海水就已經灌進來了。就像整片「水牆」直接推上陸地，造成極嚴重的災情。

什麼是風暴潮？氣象署表示，就是颱風靠近時，強風加上低氣壓，會把大量海水「擠」向岸邊，海平面瞬間暴漲，不僅造成海水倒灌與河川逕流無法入海，如果剛好碰上天文潮的漲潮，根本像是海水翻牆進屋，一路淹進內陸低窪地區。

氣象署表示，因應氣候變遷造成全球極端天氣事件更嚴重，風暴潮的預測已經成為台灣災害防救體系的一大方向。氣象署已經建置「風暴潮預報作業系統」，利用數值模擬提前預測水位會上升多少、哪些地方可能造成海水倒灌。讓我們有時間可以防災準備，不會讓1845年的悲劇重演。

不過，氣象署表示，科技再進步，最重要的還是民眾的警覺性。當颱風來襲的時候，我們也要隨時關注海水位變化，提早留意潛在威脅，才可以趁早做好防災準備。

